Alessandra Amoroso festeggia una grande novità: "Altro che odio sui social", i fan sono senza parole

La cantante salentina ha annunciato un nuovo traguardo ai suoi fan: dopo le polemiche risorge più forte di prima.

Sono settimane che Alessandra Amoroso è al centro di polemiche e odio social che continua a consumarsi senza tregua. Moltissimi cantanti e esponenti del mondo della musica hanno deciso di schierarsi a favore dell'artista salentina che in questo momento è in giro con la sua musica. Dopo il debutto allo Stadio San Siro di Milano come seconda donna dopo Laura Pausini, la cantante ha deciso di portare il suo talento in giro per le città italiane e questa sera si esibirà a Eboli in Campania.

Alessandra in questi anni si è sempre dimostrata solare e amorevole con tutti, qualcuno però ha deciso di gettarla nel mirino dei social in quest'ultimo periodo. Sembra però che grazie alla musica l'artista sia riuscita a risorgere ma fondamentale è il sostegno dei suoi fan. Alessandra proprio pochi minuti fa ha deciso di annunciare una notizia clamorosa che la vede al centro della scena musicale italiana come una delle artiste italiane più amate di sempre.

Il nuovo traguardo di Alessandra Amoroso: l'annuncio ha emozionato tutti

La cantante ha deciso di condividere con i suoi fan un nuovo traguardo che la vede protagonista indiscussa della scena musicale italiana. Tutto Accade è ufficialmente disco di platino e l'artiste questa sera festeggerà il nuovo traguardo insieme ai suoi fan in Campania. Gli stadi e i palazzetti di tutta Italia attendono con ansia la voce della Amoroso che non vede l'ora di riabbracciare il suo pubblico.

Sembra proprio il successo della salentina sia inarrestabile e che nonostante le accuse social sia riuscita ad affermare ancora una volta il suo successo attraverso la sua musica. Alessandra festeggia questo nuovo capitolo della sua vita, "Una settimana in cui migliaia di voci sono diventate una voce sola" scrive la cantante sui social.

Il cammino verso i nuovi progetti della Amoroso è ancora lungo e chissà se la vedremo sul palcoscenico del Festival di Sanremo come ospite o come accompagnatrice di qualche big in gara. Intanto non resta che godersi il successo del suo album e soprattutto la sua voce dal vivo durante il tour curato da Veronica Peparini che si è trasformato in uno show a 360°.

LEGGI ANCHE>>>Alessandra Amoroso vittima dell'ennesimo attacco da parte degli hater: la risposta della cantante