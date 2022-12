Alberto De Pisis: "Fiero di essere gay ma sono stato a letto con una donna famosissima", di chi si tratta

Alberto De Pisis, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è dichiaratamente omosessuale. In passato, però, ha avuto una relazione con una donna molto famosa, finendo anche a letto con lei.

Alberto De Pisis è uno dei concorrenti del Gf Vip 7 che finora è rimasto più nell'ombra. Il suo carattere pacato lo ha portato a non 'prendere parte' a molte dinamiche negli ultimi tre mesi. Anche i dieci giorni passati in quarantena per colpa del Covid hanno ulteriormente contribuito a renderlo ancora meno considerato dal pubblico del reality. Finora Alberto ha legato molto solo con Giaele de Donà, dato che i due si conoscevano già da prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Ha un buon rapporto anche con Nikita Pelizon.

L'esperto di comunicazione, invece, non ha legato affatto con Antonino Spinalbese. Con l'imprenditore creativo le cose finora non sono andate affatto bene. Spesso e volentieri, i due discutono anche per motivi futili, dato che alla base c'è una reciproca antipatia. Di lui sappiamo che in passato ha lottato contro un tumore e che si è sottoposto a chemioterapia per alcuni mesi. Della sua vita privata sappiamo anche che ha dovuto affrontare il divorzio dei genitori a 7 anni e che è cresciuto con sua madre. "Non che mio padre non volesse esserci ma ho sofferto la mancanza di una figura paterna".

Alberto De Pisis e la relazione eterosessuale

Alberto De Pisis è dichiaratamente omosessuale. "Sono gay e fiero di esserlo", ha dichiarato qualche mese fa il 32enne. Tuttavia nel 2018 ha avuto una relazione di alcune settimane con una donna famosissima. "Io sono tendenzialmente gay ma con lei si è creato un feeling che poi si è trasformato in passione vera e fisica". Di chi stiamo parlando? Di Taylor Mega! Alberto De Pisis ha ammesso che è stata lei a corteggiarlo "con una certa insistenza" e che con lei ha avuto la prima esperienza eterosessuale della sua vita.

"Lei diceva di amarmi, io non le ho mai detto 'Ti amo', però". La relazione è durata per circa due mesi, tra agosto e ottobre del 2018. Ed è finita da un giorno all'altro: "Lei mi ha lasciato per mettersi con Sfera Ebbasta. Ci sono rimasto male? Un po' sì", ha dichiarato l'esperto di comunicazione goriziano. Pochi mesi più tardi la Mega sarebbe entrata al Grande Fratello Vip e poi all'Isola dei Famosi. Oggi i due sono in buoni rapporti, tanto che la modella friulana avrebbe voluto salutare anche lui a fine novembre, quando entrò nella casa per salutare l'amica speciale Giaele de Donà. Quel giorno, però, Alberto De Pisis era positivo al Covid.

