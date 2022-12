Gf Vip, Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, vuota il sacco: "Dovevo esserci anche io ma.."

Rai Isoradio nella persona di Igor Righetti ha recentemente intervistato Jasmine Carrisi ne L'autostoppista. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha parlato così del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Una delle figlie d'arte più note al mondo è sicuramente lei. Influencer nota soprattutto su TikTok e Instagram pubblica molto della sua vita privata. Di recente, a tal proposito, ha preoccupato i fan dal momento che si è mostrata piuttosto malaticcia. Adesso sembrerebbe essersi ripresa alla grande, malgrado all'epoca dell'intervista che citiamo oggi (avvenuta circa 10 giorni fa), non era al top, infatti ha chiesto a Igor Righetti di portarla... A Lourdes, per un miracolo!

Eppure il 'miracolo' è proprio lei. Ha infatti ereditato tutta la bellezza da sua madre Loredana, e tutta la potenza vocale da suo padre Al Bano. Con lui canta spesso e volentieri non dimenticando però dei featuring con altri cantanti come con Clementino - incontrato nel corso di The voice senior dove ha fatto da giurata insieme al celebre papà di Cellino San Marco. La loro Nessuno mai quest'estate ha spopolato. Jasmine è una vip a tutti gli effetti, per questo siamo curiosi di scoprire se, qualora le fosse stato chiesto, avrebbe mai partecipato al Grande Fratello Vip.

"Ho detto no ad Alfonso Signorini: ecco perché", Jasmine Carrisi rompe il silenzio sul reality show Mediaset

L'autostoppista è una delle trasmissioni più celebri di Rai Isoradio. Igor Righetti conduce un'intervista a un volto noto del mondo dello spettacolo ogni volta diverso. E lo fa 'simulando' un viaggio con varie tappe e una destinazione finale. Nel caso di Jasmine, Lourdes. Ma, come anticipato, nel percorrere la strada non mancano domande scomode. Così il conduttore radiofonico ha chiesto alla Carrisi se avesse avuto mai intenzione di partecipare al Grande Fratello Vip.

"Avrei dovuto prendere parte l'anno scorso al Gf Vip assieme a mio papà Al Bano. Ho riflettuto sulla proposta di Alfonso Signorini. Sicuramente un reality è un bellissimo modo per far emergere la propria personalità e la propria visione della vita. Il reality show non lo vedo come qualcosa di negativo ma per me che nella vita mi occupo di musica un po’ si scontra. Certo, mai dire mai, forse in futuro cambierò idea", con queste parole Jasmine ha raccontato il suo rifiuto per il padrone della casa più spiata d'Italia.

