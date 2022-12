Vi ricordate Raffaello Balzo, il preferito di Raffaella Carrà? Ecco com'è e cosa fa oggi per vivere

Raffaello Balzo è stato uno dei 'valletti' più famoso del secolo scorso. Ha partecipato a 'Carramba Show' al fianco di Raffaella Carrà, per poi passare a fiction del calibro di 'Un posto al sole'. Vediamo com'è diventato a 47 anni e cosa fa per vivere.

Raffaello Balzo è famoso fin da bambino. Sì, perché quando aveva solo un anno di età ha rischiato di morire a causa del terremoto in Friuli del 1976, il cui epicentro era molto vicino al suo comune di residenza. La foto di sua nonna che lo salvava fu una delle più evocative di quell'anno. Crescendo, Balzo è diventato un bellissimo uomo. A fine anni '90 vince ben tre concorsi: 'Fotomodello dell'anno', 'Mister Friuli' e 'Il più bello d'Italia'. Questi titoli lo spingono a tentare una carriera della moda, che lo porterà a lavorare anche con brand famosi a livello mondiale.

A cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, Balzo compare anche in tv in un programma popolarissimo. All'epoca fu ingaggiato da Raffaella Carrà per 'Carramba che sorpresa', show andato in onda dal 1995 al 2002 (oltre ad un'edizione speciale nel 2008). All'epoca, il modello friulano era sicuramente uno dei preferiti dell'indimenticabile artista bolognese. Gradualmente da modello diventa attore, partecipando a fiction molto seguite, come 'Elisa di Rivombrosa', 'Un posto al sole' e altre. Nel 2006 viene ingaggiato anche per l'Isola dei Famosi, ancora trasmessa dalla Rai.

Raffaello Balzo oggi

Dopo un periodo di grande popolarità, al termine dell'esperienza all'Isola inizia a comparire meno spesso in televisione. Dal 2008 in poi prende parte ad alcune serie tv italiane ma in generale sul piccolo schermo lo si vede sempre meno. Come molti altri suoi colleghi e colleghe popolari a inizio millennio, quando c'è il boom dei social network decide di iscriversi ad Instagram per non perdere il contatto con i suoi fan. Il suo profilo, però, viene hackerato a fine 2021 e attualmente l'Instagram di Balzo conta meno di 1000 follower. Qualche tempo fa l'ex ballerino della Carrà ha postato questa foto:

A quanto pare, il 47enne ha scoperto una nuova passione: il 3d modeling e rendering. Si tratta di una skill molto richiesta nel mercato del lavoro. Ufficialmente Balzo nella sua biografia di Instagram si autodefinisce 'attore e fotografo di Miss Italia' ma sembra consapevole che al giorno d'oggi servono anche nuove capacità che in pochi possiedono: da qui la passione per il 3D modeling. Non si conoscono molti altri dettagli sulla sua vita privata: Balzo ha deciso di abbandonare completamente il mondo dello spettacolo, per cui reperire informazioni su eventuali fidanzate e compagne è diventato più difficile.

