Creoli alla Molisana, scoprite la gustosa ricetta della piccola regione meridionale con noi!

Avete mai provato i Creoli alla Molisana? Sono una tipica e gustosissima ricetta della cucina meridionale italiana: scoprite con noi come realizzarla!

Il Molise è una splendida regione del Sud Italia: per quanto sia la seconda regione di minor dimensione del nostro Paese, dopo la Valle d'Aosta, è ricchissima di luoghi meravigliosi. Mare, montagna, collina: i paesaggi della regione meridionale sono diversi e tutti di grande bellezza. Campobasso e Isernia sono due città da scoprire per la loro unicità e per le loro tradizioni popolari. E a proposito di tradizioni: quelle culinarie nascondono tantissime sorprese. Una di queste sono i Creoli alla Molisana.

I creoli sono un tipo di pasta all'uovo simile agli spaghetti, ma di sezione quadrata, che sono molto amati in Molise e anche in alcune regioni dell'Italia centrale. Per prepararli, c'è bisogno di farina di semola, farina 00 e uova. Gli ingredienti dei creoli alla molisana per quattro persone sono i seguenti: 300 grammi di farina di semola, 100 grammi di farina 00, quattro uova. Per il condimento, invece, servono 100 grammi di pancetta, uno spicchio d'aglio, una cipolla, due cucchiai di olio, sale quanto basta, pecorino quanto basta e un peperoncino.

Creoli alla Molisana: la ricetta

La ricetta che leggerete è tratta dal sito primochef.it. Prima di tutto, dovrete preparare la pasta. Per farlo, prendete una ciotola e unite le due farine; mescolate il tutto, poi aggiungete le quattro uova e mescolate di nuovo. A questo punto, prendete una spianatoia, infarinatela e iniziate a impastare con una forchetta e poi a mano. Quando otterrete un bel panetto omogeneo e assolutamente liscio, avrete finito di preparare l'impasto. Lasciate riposare per mezz'ora, poi proseguite con la preparazione della pasta. Per prepararla, dovrete dividere l'impasto in quattro parti, poi stendete ogni parte aiutandovi con il mattarello. A questo punto, aggiungete un altro po' di semola e arrotolate ogni parte, tagliando delle striscette dello spessore di due millimetri. Quando avrete terminato, avvolgete ogni spaghetto su sé stesso e fate asciugare tutto per un'ora.

Per il condimento, invece, dovrete preparare un tritato di cipolla, peperoncino e aglio e farlo riscaldare in una padella con l'olio. Fate rosolare il tutto e unite la pancetta, che avrete precedentemente tagliato a cubetti. Dopo aver fatto rosolare ulteriormente per 10 minuti, il condimento sarà pronto. Cuocete la pasta in acqua bollente per cinque minuti, poi saltateli in padella e impiattate. Aggiungete del pecorino...et voilà! I golosissimi e semplicissimi da preparare creoli alla molisana saranno pronti per essere gustati!

