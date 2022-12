Serena Rossi ritorna a Napoli dopo Mina Settembre: "Ci sarà un attore di Mare Fuori"

La protagonista di Mina Settembre ha annunciato un nuovo progetto: ecco cosa farà con un attore di Mare Fuori.

In questa stagione autunnale Mina Settembre si è confermata la fiction più vista in assoluto e la Rai ha già annunciato la terza stagione che probabilmente arriverà nel 2024. Attualmente la serie più amata di tutte è in scrittura ma la Rossi non è certo rimasta con le mani in mano. Proprio ieri sera l'abbiamo vista a X Factor per la finalissima con un abito verde meraviglioso mentre annunciava il suo nuovo film Sky. Arriva però l'ennesimo annuncio che ha fatto saltare i fan dalla poltrona e che riguarda un nuovo progetto tutto da scoprire ambientato nella cornice della città di Napoli.

Serena Rossi è tra le attrici più amate di sempre e protagonista indiscussa della fiction italiana ormai da diversi anni. Lo scorso anno l'abbiamo ammirata anche come conduttrice su Rai Uno ma finalmente ritorna sul set dopo il grande successo di Mina Settembre. Scopriamo qual è la nuova serie tv che ci attende e che vede nel cast anche uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori.

Uonderbois: la nuova serie di Serena Rossi, ecco tutte le novità in arrivo

L'attrice partenopea tornerà a girare nella sua amata Napoli ma questa volta moltissime scene saranno ambientate nella suggestiva Napoli Sotterranea. Uonderbois racconta la storia di alcuni ragazzini napoletani che riescono a cogliere lati nascosti della città scoprendone i misteri e le suggestioni. Si tratta di una trama decisamente diversa dalle altre e che vede nel cast anche moltissimi attori emergenti di grande talento.

Tra i protagonisti, oltre a Serena Rossi, ci sarà Massimiliano Caiazzo attore di Mare Fuori che all'interno della serie Netflix interpreta Carmine. A febbrai anche il carcere minorile di Napoli riaprirà le porte e rivedremo Caiazzo sulle scene di Rai 2 e della piattaforma digitare. Uonderbois invece sarà destinata a Disney Plus, piattaforma che continua a regalare grandi successi al pubblico. Siamo già pronti a rivedere la Rossi tra le strade di Napoli ma questa volta con un ruolo decisamente diverso dal solito.

