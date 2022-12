Iva Zanicchi si sbilancia: "Ecco cosa faccio se vinco Ballando con le Stelle"

L'Aquila di Ligonchio nelle scorse ore ha rotto il silenzio sulla finale del programma di Milly Carlucci in cui gareggia con Samuel Peron. Ecco cosa farà se dovesse vincere.

Iva Zanicchi non ha bisogno di presentazioni: è una delle cantanti migliori d'Italia. Basti pensare che è la donna che ha vinto il maggior numero di Festival di Sanremo, portando a casa ben 3 trofei. Insomma, solo Anna Oxa potrà forse raggiungerla nella prossima kermesse targata ancora una volta Amadeus. Oltre ad avere una voce invidiabile, Iva è anche un personaggio che fa scompisciare dalle risate ogni volta. Non solo lo si evince dalle barzellette raccontate a Ballando con le Stelle, ma anche da come risponde alle domande che le vengono poste in interviste varie ed eventuali.

Ballando con le Stelle ormai sta arrivando al capitolo finale. Sono mesi che tutti gli show Mediaset, da Storie Italiane di Eleonora Daniele a È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone a La Vita in Diretta di Alberto Matano, per concludere con Domenica In di Mara Venier, non fanno altro che parlarne. E adesso finalmente scopriremo l'esito della sfida tra vipponi che si scontrano a suon di danza.

Samuel Peron e Iva Zanicchi verso la vittoria di Ballando con le Stelle, l'Aquila di Ligonchio: "Ecco come ritirerò la coppa"

Il percorso di Samuel Peron e Iva Zanicchi a Ballando non è stato sicuramente dei più semplici. Non solo perché l'Aquila di Ligonchio, non essendo più giovanissima ha avuto qualche difficoltà con la danza, ma anche e soprattutto perché Selvaggia Lucarelli, tra le battute spinte della cantante e alcuni insulti ricevuti, non è stata tanto benevola nei confronti della coppia. Eppure i due sono arrivati in finale. Stringeranno la coppa?

È ancora presto per dire se arriverà questo fantomatico trionfo, tuttavia quello che si può dire, perché l'ha rivelato la Zanicchi a Di Più tv, è cosa farà la cantante se vincesse. "Se vinco Ballando con le Stelle, ritiro la coppa in bikini. Ho già pronto il costume", così ha svelato Iva. Non vorremmo altro che vederla davvero così, pertanto non ci resta che attendere il momento in cui Samuel e la donna trionferanno.

