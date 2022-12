Attilio Romita 'distrugge' Antonella Fiordelisi: "Ti devo mandare a fanc*lo subito o domani mattina?", cos'è successo

La tensione tra i coinquilini aumenta ogni giorno di più. C'è stata un'accesa discussione tra Antonella Fiordelisi e altri vipponi per le ante degli armadi. Attilio Romita è apparso parecchio innervosito dalle parole della 24enne, chiedendole quando preferisse essere mandata a quel paese.

Da ieri siamo ufficialmente nel periodo natalizio. Un momento dell'anno in cui tutti sono più buoni? Nella casa del Grande Fratello Vip, non sembra. Nel giorno dell'Immacolata non si conta il numero di discussioni e litigi tra coinquilini. La più clamorosa è sicuramente quella che ha visto coinvolte Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Dopo un mese in cui le due erano sembrate amiche, ieri sono venute a galla vecchie ruggini.

La influencer spagnola le ha detto testuali parole: "Nessuno ti sopporta" e l'ha accusata di essere falsa. Poco dopo la Fiordelisi ha avuto da ridire anche con Attilio Romita. Cosa è successo? Tra i coinquilini ci sono, da tempo, discussione per gli spazi personali. Da quando, il 3 novembre, si sono aggiunte sei persone nuove, sono aumentate le difficoltà. In un momento in cui vengono a galla vecchie tensioni e rancori, Antonella ha lanciato una frecciatina velenosa ad Attilio Romita, che però le ha risposto per le rime. Vediamo cos'è successo.

Attilio e Antonella, l'accesa discussione

Uno dei motivi di discussione tra i coinquilini sono le ante dell'armadio. Da questo punto di vista, ci sarebbe grande disparità. Antonella Fiordelisi ha chiesto a Edoardo Donnamaria di poter lasciare alcuni vestiti nel suo armadio ma il valletto di Forum le ha risposto che lui ha "mezza anta" e che ha ancora molti panni nella valigia da quando è arrivato. Tra i maggiori 'colpevoli' di questa situazione ci sarebbe Attilio Romita, che a detta dei coinquilini ha occupato ben due ante e non è disposto a cedere neanche un centimetro del suo spazio.

Antonella glielo ha fatto notare: "Forse ti senti toccato pure perché tu hai quasi tre ante, non lo so...". L'ex giornalista Rai, però, non esita neanche un istante e le risponde per le rime: "Antone' ti devo mandare a fare in *ulo subito o domani mattina? Perché io lo faccio, mi dispiacerebbe solo per Edoardo a questo punto". Insomma, Attilio conferma di non voler lasciare spazio a nessuno. Le cose dovrebbero migliorare con il passare del tempo, per forza di cose: gradualmente i coinquilini diminuiranno e aumenterà lo spazio negli armadi.

