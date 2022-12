Gf Vip 7, Alfonso Signorini sgancia la bomba: lunedì entrano due vippone molto particolari

L'esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che ci saranno ben due nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip voluti da Alfonso Signorini. Adesso cambia tutto e vi sveliamo perché.

Mediaset lo aveva annunciato già mesi fa, quando ancora eravamo ai veri inizi. Questa sarà in assoluto l'edizione più lunga di sempre per quel che riguarda il celebre reality condotto di Alfonso Signorini. Sono bastati pochi giorni dall'inizio per far innescare una serie di dinamiche che non si erano mai viste prima d'ora. Basti pensare al caso-Bellavia, gli innamoramenti di Elenoire Ferruzzi, i Donnalisi e il tormento di Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Per non parlare dell'ondata Covid, che proprio quest'anno è entrata anche nella casa più spiata d'Italia, ovattata e lontana dalla realtà. Non c'è però da stare fermi e tranquilli: devono ancora accaderne di cose fino ad aprile e serve carne fresca per dinamiche ancora più intricate e succulente da snocciolare. A quanto pare, il prossimo lunedì entreranno due nuove vippone scelte appositamente dagli autori. Tutte e due infatti, potrebbero portare degli spunti molto utili per appassionare ancora di più i fedeli telespettatori che non aspettano altro. Pronti a scoprire di chi si tratta?

Alfonso Signorini ha già scelto le due nuove vippone che entreranno in casa

Amedeo Venza, l'esperto di gossip più informato su quello che accade nel celebre reality di Canale 5, ha condiviso questa mattina due storie su Instagram con i nomi dei due nuovi ingressi di lunedì. Una sicuramente, varcherà la porta rossa nel corso della prossima puntata e si tratta di Milena Miconi. Il suo nome era spuntato già settimane fa e sarà interessante capire cosa accadrà. La show-girl pare abbia qualcosa in sospeso da chiarire con Pamela Prati e Alfonso Signorini, le metterà sicuro a confronto in una delle varie puntate. La seconda, pare sia la bellissima attrice romana Nicole Murgia.

Oltre ad essere stata protagonista di fiction di successo come Tutti pazzi per Amore, è la sorella di Alessandro Murgia, il calciatore padre della bambina che aspetta l'ex-volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello. La giovane probabilmente giungerà anche per difendersi dalle pesanti accuse lanciare dal popolo del web contro la loro famiglia. Pare infatti che il ragazzo, dopo aver appreso la notizia se ne sia completamente lavato le mani non volendosi assumere alcuna responsabilità.

