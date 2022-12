Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi prende una decisione drastica che gela Edoardo Donnamaria

Serata infuocata quella di ieri al Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi non torna più indietro e lo ha comunicato così ad Edoardo Donnamaria.

Le liti tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non si placano affatto. L'opinionista è molto geloso e non tollera i continui avvicinamenti della sua fidanzata ad Antonino Spinalbese. La giovane d'altronde, che della sincerità e della schiettezza ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica, non ha mai negato di essere presa da lui fisicamente. In tutto questo però, ha continuato ad affermare di voler continuare la sua storia d'amore con il ragazzo e di provare dei sentimenti molto forti.

Cos'è successo nella puntata di ieri allora? I due hanno continuato a dirsene di ogni per via del tarlo della gelosia. Micol e Antonino continuano ad essere delle ombre troppo presenti e scacciarle via è diventato difficile, soprattutto in un contesto come quello della casa più spiata d'Italia. Nella notte, c'è stata infatti l'ennesima furiosa lite e il finale è stato tragico ed imprevedibile per tutti i fan dei Donnalisi. Ecco cosa è successo e qual è stata la decisione presa dalla gieffina dopo l'infuocata diretta e le liti con le compagne.

Gf Vip 7: Antonella Fiordelisi prende una drastica decisione nel cuore della notte

Tutto è scaturito da una clip in cui Micol Incorvaia, si è espressa in modo poco felice nei confronti di Antonella Fiordelisi. L'ha definita limitata mentalmente ed è bastato quello per accendere una miccia che si è esaurita nel cuore della notte con una decisione drastica. La gieffina ha preso molto male le accuse dei vari compagni che reputano il suo rapporto con Donnamaria sbilanciato. Lei infatti sembra in alcuni momenti influenzarlo e controllare i suoi atteggiamenti proprio come un burattino.

Dopo un pianto disperato, si è sfogata nella notte con il suo fidanzato. Non le sono piaciute le sue reazioni e soprattutto, si è sentita poco tutelata e difesa in un momento per lei difficile. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di chiudere per sempre la loro relazione e di non volergli stare più accanto da questa notte in poi. Nessuno se lo aspettava, il giovane stesso che ha reagito in maniera sconcertata alle parole della giovane. Come andrà a finire tra di loro? Si daranno una seconda possibilità oppure è davvero tutto finito tra di loro?

