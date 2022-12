Sanremo 2023 ancora senza Jalisse: la reazione dell'iconico duo rifiutato da Amadeus è già virale

Anche quest'anno dovremo fare a meno dei Jalisse al prossimo Festival di Sanremo. Ecco come hanno reagito i due cantanti dopo l'annuncio di Amadeus al Tg1.

La giornata di ieri ha visto aprire le danze per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus è stato in grado di riportare la kermesse ai vecchi fasti. Ora è davvero l'evento più atteso dell'anno e i suoi big in gara, sono i veri super ospiti della manifestazione che si preannuncia essere l'ennesimo successo si pubblico e ascolti. Vedremo il ritorno di artisti del calibro di Giorgia, Marco Mengoni, gli Articolo 31, i Modà e Paola e Chiara.

Un altro grande atteso artista sul palco dell'Ariston, è senz'altro Gianluca Grignani che è pronto a riprendersi tutto dopo anni di lontananza dalla scena musicale. Un'altra certezza sarà sicuramente Anna Oxa: i suoi look saranno sicuramente uno dei punti focali all'attenzione dei telespettatori. Anche quest'anno però, c'è un nome che fa rumore e che riguarda gli esclusi, coloro i quali non hanno avuto il biglietto per poter accedere alla gara. Si tratta dell'iconico duo formato dai Jalisse, che trionfarono anni fa con la loro Fiumi di Parole. Ecco come hanno commentato sui social e con loro, il popolo del web.

Jalisse esclusi da Sanremo 2023: la loro reazione è già virale

I Jalisse sono un nome che forse più di ogni altro, è legato alla cultura e all'universo sanremese. Marito e moglie, il loro fu un vero e proprio trionfo durante l'edizione del 1997, condotta dall'indimenticabile Mike Bongiorno. Il gruppo è stato escluso per il 26esimo anno consecutivo. La loro ormai è una vera e propria battaglia per ritornare sul palco che gli permise di portarsi a casa l'ambita statuetta.Ma come hanno reagito questa volta dopo l'annuncio di Amadeus in diretta?

La pagina Instagram Trash Italiano ha condiviso, scegliendo soltanto loro tra la rosa dei grandi esclusi, quella che è stata la reazione a caldo dopo la notizia e la diffusione dei nomi che comporranno il cast definitivo. Dopo 26 anni di 'no', marito e moglie hanno annunciato che non hanno nessuna intenzione di fermarsi e che continueranno a proporre la loro musica per ritornare a gareggiare. Nonostante non abbiano più sfornato tormentoni dopo la loro vittoria, il brano resta tra quelli più ascoltati e associati al festival che ha fatto e continua a fare la storia della nostra musica.

