Sanremo 2023, arrivano i primi ospiti internazionali: "Amadeus li vuole a tutti i costi"

Tutto è pronto o quasi per la nuova edizione di Sanremo 2023: sul palco dell'Ariston ci saranno proprio loro.

Sanremo 2023 vedrà come direttore artistico ancora una volta Amadeus che è stato confermato dalla Rai fino al 2024. In molti attendono con ansia le novità preparate dal conduttore per rendere anche quest'edizione indimenticabile. Nel 2022 ci siamo lasciati con la vittoria di Mahmood e Blanco e anche quest'anno l'attesa per i big in gara è alle stelle. A breve arriveranno i nomi della lista ufficiale ma le voci di corridoio anticipano un parterre molto eterogeneo come sempre.

Già qualche mese fa è arrivato l'annuncio dei due co-conduttori che saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Per l'imprenditrice sarà un grande debutto mentre per il cantante bolognese un vero e proprio ritorno a casa. Intanto a far discutere è la mancanza in questi anni di ospiti internazionali sul palco dell'Ariston, Amadeus ha infatti preferito sempre artisti italiani pronti a far scatenare il pubblico del teatro.

Amadeus in trattativa con ospiti internazionali: sono proprio loro

Lo scorso anno sul palco dell'Ariston sono arrivati i Maneskin direttamente dall'Eurovision Song Contest, questa volta il direttore artistico ha deciso di voler dedicare un momento all'Ucraina. Per farlo non poteva mancare la presenza della Kalush Orchestra, band vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest e espressione della resistenza del popolo ucraino. L'Europa in questi mesi sta assistendo agli sviluppi della guerra in Ucraina e Amadeus ha intenzione di rendere omaggio a questo popolo nella manifestazione musicale più grande d'Italia.

A rivelare lo scoop in anteprima è Alberto Dandolo sulla rubrica di Oggi ma nulla è ancora certo. Amadeus sarebbe in trattativa con il gruppo per confermare la sua partecipazione. Certo è che a breve ne sapremo di più non solo sugli ospiti ma anche sul resto del cast di questa edizione del Festival della canzone italiana. Chi ci sarà oltre Chiara Ferragni alla guida delle serate? L'imprenditrice condurrà la prima e l'ultima serata del Festival ma attesissimi sono i nomi delle altre co-conduttrici e co-conduttori.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo Giovani, Amadeus non resiste a Maria De Filippi e Emma Marrone: "Guarda un po' chi c'è"