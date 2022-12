Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Avellino?

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Oggi a Napoli prevale un clima nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è del 65%, la temperatura media è di 15.98°C, con una temperatura minima di 10.64°C e massima di 16.73°C. La velocità del vento è modesta, 1.54km/h, mentre il 28% della volta celeste è ricoperto da nubi. In base al meteo di oggi a Napoli, il clima è nuvoloso con nubi sparse. Le temperature sono abbastanza miti, con una temperatura media di 15.98°C, massima di 16.73°C e minima di 10.64°C. L'umidità è del 65% e la velocità del vento è modesta. Data questa situazione atmosferica puoi uscire a goderti l'aria fresca e fare alcune attività all'aperto come andare in bicicletta all'aria aperta, andare a fare un picnic in un parco nella tua città o goderti un po' di relax al mare guardando le nubi spostarsi sopra i tuoi capi dal molo della città

Avellino

A Avellino oggi il clima è Nubi Scatterede, saranno presenti poche nuvole. L'umidità è del 57% e la temperatura media è di 14.52°C; la temperatura minima al momento si aggira intorno all 8.9°C e la massima arriva a 15.35°C; inoltre, c'è una bassissima velocità del vento di 2.26 km/h con una percentuale di copertura della nuvolosità del 22%. Con questo meteo a Avellino, oggi la temperatura media è di 14. 52°C e c'è una bassissima velocità de vento di 2.26 km/h con un umidità del 57%. La temperatura minima è 8.9°C mentre la massima raggiunge i 15.35°C; inoltre, ci saranno poche nuvole con una percentuale di copertura pari al 22%. Con queste condizioni climatiche potrai godere il sole e fare una gradevole passeggiata all'aperto, andare a fare un giro a cavallo o camminare nella natura circostante.

Caserta

Nella città di Caserta la giornata sarà prevalentemente serena per via delle poche nuvole presenti. L'umidità è al 67%, con una temperatura media di 14.09°C, una minima pari a 8.74°C e una massima di 16.65°C. La velocità del vento è 1.51 km/h, ed il tasso di nuvolosità è del 13%. In base a questo meteo, oggi potresti goderti una piacevole giornata all'aria aperta a Caserta. La temperatura media è di 14.09 gradi Celsius e c’è poca nuvolosità (13%). Ci sono anche tassi di umidità abbastanza bassi (67%). La velocità del vento è minima (1.51 km/h). Quindi se stai pianificando un picnic o un'escursione in città, il tuo giro sarà gradevole e confortevole.

Salerno

Il clima per Salerno è nuvoloso con alcune nubi sparse. L'umidità è del 54%, la temperatura media 11.52 °C, la temperatura minima 4.26 °C e la temperatura massima 13.64 °C . La velocità del vento è di 1.99 km/h e la percentuale di nuvolosità è dell'14%. In base a questo meteo, oggi puoi fare molte attività all'aperto in Salerno. Considerando la temperatura mite e la forte umidità, può essere un'ottima giornata per godersi un po' di sano relax, magari una bella passeggiata lungo il mare, un picnic al parco oppure semplicemente riposarsi prendendo il sole nel tuo giardino. Dato che c'è anche un lieve vento e adesso stanno sorgendo più nuvole sparse, potresti anche dedicarti ad attività che richiedano minor calore: esplorare le bellezze della città o visitare qualche museo.

Benevento

A Benevento il clima è spesso appena nuvoloso con una percentuale di copertura del 11%. La temperatura media è di 13.6°C, con un minimo di 8.82°C e un massimo di 15.32°C. L'umidità relativa dell'aria è al 69%, mentre la velocità del vento è pari a 4.39 km/h . In base a questo meteo, oggi puoi fare molte attività all'aperto. La temperatura leggermente fresca e la nuvolosità bassa rendono benevento un perfetto posto per camminare, andare in bicicletta, prendere il sole e fare attività di gruppo in famiglia o con gli amici. Con l'umidità relativamente alta dell'aria non è consigliato fare escursioni nella zona rischiosa, ma avrai ancora piacevole attività nell'area urbana.

Paeestum

Il clima a Paestum è nuvoloso. Ci sono pochi nuvoloni con una percentuale di 19%, un'umidità del 59%, e una velocità del vento di 2.4 km/h. Le temperature medie sono 14.94°C, con le temperature minime che scendono a 8.32°C e la massima arriva a 17.16°C. In base a questo meteo, oggi a Paestum potrai goderti una giornata piuttosto mite con poco nuvoloso. Con l'umidità al 59% ed una velocità del vento di 2.4 km/h, sarà molto rilassante trascorrere la giornata all'aria aperta. Le temperature medie sono di 14.94°C, con temperature minime di 8.32°C e massima di 17.16°C, quindi l'ideale per camminare e divertirti nelle attività all'aperto come picnic o escursionismo!