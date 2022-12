Ugly Betty, ricordate la protagonista America Ferrera? Ecco con quale famoso attore è sposata

Ricordate America Ferrera, simpatica protagonista di Ugly Betty? L'attrice ha sposato un suo famoso collega e i due sono davvero bellissimi insieme!

Ugly Betty è una famosissima serie degli anni Duemila. Prodotta dal 2006 al 2010, la serie ABC è ispirata alla telenovela Yo soy Betty, la fea. La serie, divisa in quattro stagioni, raccontava la storia di Betty Suarez, della sua carriera nel mondo della moda e delle sue storie d'amore. Un'intelligente e arguta metafora di come un "brutto anatroccolo" possa diventare un cigno bello e pieno di successi con l'attitudine giusta.

America Ferrera, l'attrice protagonista, ha mostrato diverse volte, in quei tempi, le lunghe sessioni di trucco alle quali si prestava per diventare il personaggio di Betty Suarez. A differenza di quest'ultima, almeno nelle prime stagioni, infatti, la Ferrera è sempre stata una splendida donna, che ha conquistato il cuore dei fan. La Ferrera ha, poi, continuato a recitare in altri progetti, sia cinematografici che televisivi. I fan delle serie tv la ricordano soprattutto per il ruolo di Amy Sosa, la protagonista femminile della serie Superstore.

America Ferrera: ecco con chi è sposata

Tra i film più importanti ai quali ha preso parte la brava attrice losangelina, nata il 18 aprile 1984, non si possono non citare Le donne vere hanno le curve, 4 amiche e un paio di jeans e Special Correspondents. La protagonista di Ugly Betty ha preso parte anche a pellicole indipendenti molto celebrate dalla critica come X/Y. Quest'ultimo film, un dramma romantico che la vede come protagonista femminile, è diretto e interpretato dall'attuale marito dell'attrice. Che, a sua volta, è un noto attore, regista e sceneggiatore americano. Potete vederlo nella foto pubblicata pochi giorni fa sui social dalla Ferrera.

I due sono davvero dolcissimi, e si può notare quanto siano innamorati. La coppia si è unita in matrimonio nel 2011 e nel 2018 ha avuto il primo figlio. Ma chi è esattamente lui? Se non l'avete ancora riconosciuto, si tratta di Ryan Piers Williams. L'attore ha partecipato a film del calibro di Kilimanjaro di Walter Strafford e Tomorrow comes today del regista Chen Ming-lang. Ryan Piers Williams ha diretto due film: oltre a X/Y, infatti, troviamo anche The Dry Land. Chissà se, in futuro, i due collaboreranno di nuovo in una pellicola, magari girata proprio dal marito di America Ferrera. In ogni caso, comunque, sono una coppia bellissima e davvero unita!

LEGGI ANCHE>>>Madonna e quel tour mai realizzato con la celebre rockstar: tra i due c'è stata anche una storia d'amore