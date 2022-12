Julia Roberts, conoscete gli ex fidanzati della grande attrice Hollywoodiana? È stata con due colleghi famosissimi

Tra le frequentazioni che la bellissima e bravissima attrice americana Julia Roberts ha avuto nel passato, ci sono anche quelle con due attori molto famosi

Julia Roberts è un'attrice famosissima e amatissima da tutti: del resto, come si può non amarla? Alcuni dei film che l'hanno vista protagonista sono, in effetti, tra i più visti e apprezzati di sempre. Pretty Woman, Il Matrimonio del mio migliore amico, Notting Hill o il più recente Mangia prega ama: l'attrice nata a Smyrna, nello Stato della Georgia, il 28 ottobre 1967, ha preso parte a degli autentici classici della commedia romantica americana.

La sua bellezza particolare ha sempre colpito tutti: pur non rispettando, infatti, tutti i classici canoni della bellezza, è spesso stata considerata tra le donne più belle, se non la più bella in assoluto. Il suo talento, allo stesso modo, è stato riconosciuto più volte: la Roberts ha, infatti, vinto diversi Golden Globe e un Oscar per la migliore attrice per Erin Brockovich - Forte come la verità. Non molti sanno, inoltre, che oltre ai numerosi e splendidi film ai quali ha partecipato, l'attrice hollywoodiana ha preso parte anche a serie televisive del calibro di Friends, Law & Order e Homecoming.

Julia Roberts: le storie d'amore della bella attrice americana

Così come i milioni di fan che la seguono da una vita, Julia Roberts ha rubato il cuore a tantissimi uomini, che l'hanno amata teneramente. Attualmente, l'attrice è sposata con il cameraman Daniel Moder: i due sono convolati a nozze vent'anni fa e hanno tre figli. Prima di Moder, la Roberts ha avuto altre storie molto importanti: è stata precedentemente sposata con un cantante, l'artista country Lyle Lovett, e stava per convolare a nozze anche con un altro, famosissimo attore, che potete vedere in una delle due foto che trovate qui sotto.

Ebbene sì: ora l'attore è un po' più anziano, ma negli anni Novanta era un uomo bellissimo quasi quanto Julia Roberts. Parliamo, naturalmente, di Kiefer Sutherland, un altro divo di Hollywood noto per aver partecipato alla serie 24 e a film come I tre moschettieri. La Roberts e Sutherland stavano per convolare a nozze, ma tre giorni prima del matrimonio hanno deciso di separarsi. La Roberts è, inoltre, stata anche con Matthew Perry, attore conosciuto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing in Friends. I due si sono conosciuti proprio sul set della sitcom americana e si sono innamorati poco dopo. Sfortunatamente, però, la coppia si è lasciata dopo soli due mesi. Peccato, no? Adesso, però, Julia è felicissima e innamoratissima del marito Daniel Moder e noi siamo felici per loro!

