Vi ricordate Alessia Fabiani di Uomini e Donne? Ecco com'è oggi (con qualche chilo in più)

Alessia Fabiani ha avuto un periodo di grande popolarità tra la fine degli anni '90 e i primi 2000. Gradualmente, però, è sparita dal magico mondo della televisione. Vediamo cosa fa e com'è oggi l'ex valletta.

Il magico mondo della televisione italiana vive anche di meteore. Ci sono molti personaggi televisivi che fino a pochi anni fa avevano grande successo e che oggi trovano poco spazio, specialmente nella cosiddetta tv generalista. A volte c'entrano le decisioni dei dirigenti delle reti, altre sono i diretti interessati a prendersi una pausa dalla televisione per vari motivi. A questa categoria appartiene Alessia Fabiani, famosissima tra fine anni '90 e i primi 2000, per 'sparire' dalle reti televisive più viste per quasi quindici anni.

La Fabiani è stata 'Paperetta' e 'Letterina', successivamente valletta di 'Pressing Champions League'. Nel 2003 ha partecipato a Uomini e Donne come tronista. Due anni più tardi è una delle concorrenti de 'La Fattoria'. Uno degli ultimi impegni prima della lunga pausa dalla tv risale al 2007, quando è una delle vallette di "Guida al campionato", indimenticabile programma calcistico che andava in onda su Italia 1. Dal 2007 al 2019 la Fabiani non compare più sulle reti Mediaset, dove fa ritorno come giurata ad 'All Together Now'.

Alessia Fabiani oggi

Grazie ai social, possiamo comunque tenere d'occhio la vita privata delle vecchie glorie della televisione che sul piccolo schermo compaiono solo di rado. La Fabiani ha oltre 200mila follower su Instagram. Nella biografia scrive di essere attrice di cinema e teatro. Nello stesso spazio, inoltre, ci sono i link ai profili ai suoi figli minorenni, Keira e Kim, nati dalla relazione con Fabrizio Cherubini, terminata ufficialmente nel 2017. Ma com'è oggi la valletta che per anni ha fatto sognare il pubblico maschile di Mediaset?

In questa foto leggermente ritoccata, si nota comunque che l'ex Letterina ha qualche chilo in più rispetto ai tempi d'oro di Uomini e Donne. La Fabiani rimane una bellissima donna, considerando anche che tra pochi giorni compirà 46 anni. Inoltre, per quanto è dato saperne, non è mai ricorsa ad alcun intervento di chirurgia estetica e quello che si vede è tutto autentico e reale, a differenza di altre colleghe. Molti si ricorderanno di lei anche per un'apparizione cinematografica recente: Paolo Sorrentino le ha affidato un ruolo in "Loro", film del 2018.

LEGGI ANCHE: Festivalbar 1994, vi ricordate di Federica Panicucci e Miguel Bosé? La foto che li mostra totalmente diversi da oggi!