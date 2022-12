Whitney Houston, lo sapete che la cantante di I will always love you ha avuto una relazione con un famosissimo attore? Ecco chi è

Whitney Houston è stata una delle cantanti più famose e amate al mondo. Ma sapete che negli anni Ottanta è stata con un attore famosissimo? Ecco chi

Whitney Houston è stata una delle cantanti più famose al mondo. Nata a Newark il 9 agosto 1963, è diventata famosa nella prima metà degli anni Ottanta. La sua voce e il modo in cui interpretava le canzoni sono considerate per antonomasia il modello al quale puntare per le aspiranti cantanti. Le canzoni e la voce di Whitney Houston hanno influito moltissimo, in effetti, nella musica e hanno ispirato tantissime cantanti. Da Lady Gaga a Mariah Carey, da Ariana Grande ad Alicia Keys, fino alla nostrana Giorgia: la cantante americana, morta l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills, ha influenzato le migliori cantanti di sempre.

Oltre a I will always love you, che in realtà è una cover di una canzone degli anni Sessanta di Dolly Parton, Whitney Houston è nota per canzoni del calibro di I wanna dance with somebody e So Emotional. La cantante ha avuto il merito di essere riuscita ad essere sulla cresta dell'onda per ben vent'anni: i suoi successi hanno, infatti, segnato diverse generazioni.

Whitney Houston: ecco con chi è stata la grande cantante americana

Whitney Houston è nota anche per le storie d'amore avute con altri celebri artisti americani. In particolare, molti ricordano la turbolenta storia con il cantante R&B Bobby Brown. Dalla loro unione è nata anche la figlia Bobbi Kristina. A partire dagli anni Ottanta, i due cantanti hanno iniziato un tira e molla lunghissimo, che si è protratto fino agli anni Duemila. I due sono stati anche sposati. Oltre alla storia con Bobby Brown, però, Whitney è stata al centro delle riviste di cronaca rosa anche negli anni Ottanta per altre storie d'amore. Una di queste è un attore famosissimo, che potete vedere in questa foto.

Ebbene sì, parliamo di Eddie Murphy. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta e hanno subito legato tantissimo. L'attore americano ha sempre negato, però, le voci di una possibile storia tra i due: Murphy ha, infatti, sempre dichiarato che i due sono stati sempre grandi amici. L'attore, comico e produttore cinematografico newyorkese ha sempre parlato benissimo della cantante, e continua a farlo dopo la sua morte. Sembra, dunque, che i due non siano mai stati veramente insieme, anche se le voci sono state davvero insistenti per molto tempo.

LEGGI ANCHE>>>Mariah Carey, che forma smagliante a 53 anni! "Dimostri 20 anni in meno"