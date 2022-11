Festivalbar 1994, vi ricordate di Federica Panicucci e Miguel Bosé? La foto che li mostra totalmente diversi da oggi!

Da qualche ora sta facendo il giro del web uno scatto iconico che ritrae la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, e il cantante di Morena Mia, Miguel Bosé insieme, al Festivalbar 1994. Ve li ricordate? Erano di certo molto diversi da oggi.

Federica Panicucci non ha bisogno di presentazioni: da anni è un'abile conduttrice del piccolo schermo e tutti i giorni possiamo apprezzarla sulla Mediaset. Lo stesso dicasi per Miguel Bosé per quanto riguarda il suo ambito, la musica. L'uomo sforna canzoni da trent'anni e anche più. Successi che vengono cantati da tutti - anche se con qualche difficoltà perché la sua voce è inimitabile e davvero particolare. Per questo, non sorprende il fatto che già nel 1994 i due fossero sulla cresta dell'onda. Volete vederli insieme al Festivalbar? E a tal proposito... Vi ricordate di questa competizione canora?

Era il 1964 quando Vittorio Salvetti ideò il Festivalbar. Una kermesse musicale tra le più attese della nostra nazione. D'altro canto, come sono oggi Battiti Live o Tim Summer Hits, il Festivalbar era una garanzia per ascoltare le hit dell'estate senza dover aspettarle in radio o su Mtv... Pensate poi che all'epoca Spotify non esisteva mentre YouTube è arrivato molto dopo. Sì, perché il programma è andato in onda dal 1964 al 2007! Poi, per la tristezza di tutti i fan non si è più fatto anche se ancora in tanti lo sognano... Nel 1994 vi erano anche Federica Panicucci e Miguel Bosé. Ma in che vesti? E soprattutto, com'erano all'epoca?

1994: Federica Panicucci e Miguel Bosé insieme, li riconoscereste?

Federica Panicucci è attiva da anni in tv: prima con Portobello di Enzo Tortora, poi con la Mediaset di strada dagli inizi ne ha fatta tanta. Al Festivalbar la vediamo la prima volta nel 1992, per presentarne l'anteprima. Poi nel 1993 le viene affidata la co-conduzione con Fiorello e Amadeus, mentre nel 1994 arriva la soddisfazione solo accanto al marito di Giovanna Civitillo. E proprio nel 1994 c'era anche Bosé con lei... Ma in che veste?

Ebbene, Miguel, da talentoso cantante qual è, ha partecipato anche al Festivalbar con la sua canzone Se tu non torni. Insomma, era uno degli artisti in gara quell'anno. Non vinse lui ma trionfò invece Umberto Tozzi con Io muoio di te. A Bosé spettò però il premio di miglior album con Sotto il segno di Caino. Comunque una bella soddisfazione. Eccolo qui sotto insieme alla Panicucci.

Entrambi erano decisamente più giovani di oggi in questo scatto. Federica adesso è biondissima e più bianca rispetto all'abbronzatura che sfoggia qui. Miguel invece, ha decisamente meno capelli ma ha mantenuto lo stesso fascino di allora. Entrambi, comunque, tutt'oggi sono bellissimi. Dei veri divi.

LEGGI ANCHE: Federica Panicucci vittima di un incidente: "Mi sono sfasciata..", ecco cos'è successo