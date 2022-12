Michelle Obama, la dedica d'amore al marito Barack: innamorati pazzi dopo 30 anni di matrimonio

L'ex first lady Michelle Obama dedica un messaggio d'amore dolcissimo al marito Barack Obama. Lei e l'ex presidente degli Stati Uniti sono sposati da trent'anni, ma il loro rapporto appare più forte che mai

"Da adulta ho vissuto in molti posti, ma per quanto mi riguarda ho avuto solo una vera casa. La mia casa è la mia famiglia. La mia casa è Barack". Si apre così la dichiarazione d'amore pubblica che Michelle Obama dedica al marito Barack Obama. Una riflessione sulla difficoltà del rapporto di coppia, della relazione matrimoniale, dei compromessi, le trappole, i dolori, ma anche e soprattutto le gioie, le soddisfazioni, le vittorie condivise. Un bellissimo messaggio di educazione sentimentale che l'ex first lady, oggi attivista impegnatissima soprattutto sul fronte dei diritti civili, manda all'enorme platea di follower che segue la sua carriera e la sua vita privata.

Una storia d'amore simbolo, ma fatta, come tutte le coppie del mondo, di alti e bassi.

"Il nostro matrimonio non è mai stato perfettamente 50-50. Uno di noi due ha sempre bisogno di ricevere di più o di dare di più. Dobbiamo essere disposti ad ascoltarci l'un l'altro, con onestà e senza atteggiamenti difensivi. Solo allora, possiamo evolvere insieme", scrive Michelle Obama. "Nel corso degli anni, molti giovani mi hanno chiesto del matrimonio. E la mia risposta di solito è più o meno questa: devi prepararti a lunghi periodi di discordia e di disagio. Devi imparare a scendere a veri compromessi nel modo in cui hai vissuto come individuo. Fantasticare troppo su una relazione mentre si è agli inizi ti metterà in difficoltà una volta sposati. Non puoi nascondere i problemi quando vivi con qualcuno giorno dopo giorno".

"Quindi devi chiederti: cosa stai cercando di ottenere da questa relazione? Ci hai davvero pensato? Vuoi un matrimonio o vuoi una relazione per tutta la vita? Sono due cose molto diverse. Insieme, state rispondendo alla domanda: chi siamo e chi vogliamo essere?".

Michelle Obama, la dedica al marito e il messaggio di educazione sentimentale

Parole di ispirazione e di educazione di coppia quelle scritte da Michelle Obama, in un post dedicato al marito Barack. Che hanno fatto il giro del mondo, intenerendo il web e confermando la magnifica intesa che c'è tra i due, sposati ormai da trent'anni.

All'anagrafe Michelle LaVaughn Robinson, lady Obama è un'avvocata di successo. Prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo di First Lady (così come Barack Obama è stato il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti d'America), Michelle ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Merito della sua preparazione, delle doti oratorie e della sua spontaneità e affabilità che sfoggia nelle occasioni pubbliche. Personaggio ispiratore, è tra i personaggi pubblici di maggior rilievo del decennio.