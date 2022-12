Ricordate Cristina di Tutti Pazzi per Amore? Oggi mamma super sexy di dua bambini

Ricordate la celebre fiction di Rai 1 Tutti Pazzi per Amore? La figlia di Emilio Solfrizzi, Nicole Murgia oggi è una mamma di due bambini molto attiva sui social.

Sono tante le serie andate in onda negli ultimi anni su Rai 1 che hanno riscosso successo e vengono ancora oggi riguardate sulle varie piattaforme social che contengono tutte le puntate. Molto spesso non hanno una continuazione e questo lascia i fan molto delusi che si rifugiano riguardando le scene che più portano nel cuore.

Una tra queste, frutto del lavoro di viale Mazzini è Tutti Pazzi per Amore. La fiction racconta di una grande famiglia formata da Paolo e Laura che con figli, amici e parenti danno vita ad un quadretto coloratissimo e molto variegato. Il tutto era arricchito da brani italiani ed internazionali interpretati dagli attori stessi per rappresentare tutti gli stati d'animo a seconda della trama. Una delle protagoniste principali era Cristina, la figlia spigliata e senza peli sulla lingua di Paolo, interpretata da Nicole Murgia. Oggi ha un lavoro molto redditizio sui social ed è diventata anche mamma di due splendidi bambini.

Nicole Murgia, dalla mondo delle fiction alla famiglia

Nicole Murgia è un'attrice romana che oltre a Tutti Pazzi per Amore, ha recitato in altre pellicole e fiction accanto aa attori del calibro di Luca Zingaretti e Sabrina Ferilli. Oggi ha 30 anni e nonostante la sua giovane età, è già mamma di due bellissimi bambini e lavora come modella e creatrice di contenuti sui social. Purtroppo non è sotto ai riflettori per una storia molto semplice al momento. La giovane è infatti sorella del calciatore Alessandro Murgia, padre della bambina che aspetta la ex-corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello.

Il calciatore è accusato di non essersi proprio preso tutte le responsabilità del caso essendo genitore della piccola. I due si sono giù lasciati e la bambina crescerà in un contesto molto particolare: sola con la madre attualmente single. Nicole ha preso le parti del fratello e ha ammesso con una storia su Instagram che hanno provveduto a parlare con Vittoria e hanno fatto tutto quello che era giusto e lecito fare in un'occasione come questa. Si è sentita di intervenire e mettere le cose in chiaro a nome di tutta la famiglia dopo le pesanti critiche ricevute su Instagram a seguito dell'annuncio di Vittoria.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, grave lutto per Mattia Marciano