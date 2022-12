Storie e leggende del Sud Italia, sapete che esiste un album musicale che raccoglie i miti più belli? Ecco di quale si tratta

Sapete che esiste un album che raccoglie tutte canzoni ispirate alle più amate leggende del Sud Italia? È stato realizzato da un noto cantautore calabrese

La cultura italiana è ricca di meravigliose leggende e storie che vedono protagonisti personaggi a volte inventati e a volte realmente esistiti e che nascondono morali e insegnamenti di vita molto importanti. In particolare, le leggende popolari del Sud Italia sono davvero numerose ed estremamente interessanti. Così interessanti da ispirare numerosi artisti nella realizzazione delle loro opere.

Quando si pensa alle canzoni ispirate ai miti del Sud Italia, non può non venire in mente la celebre Bella 'mbriana di Pino Daniele. Il cantautore napoletano si è ispirato al celebre personaggio dei miti partenopei, che ricopre il ruolo di spirito benefico delle case, per realizzare un brano conosciuto e amato da tantissime persone. Non solo: Bella 'mbriana è anche il titolo di un album realizzato nel 1982 dal cantautore napoletano. Si tratta di uno dei suoi album più amati e, forse, anche tra i migliori. Canzoni del calibro di Annarè, Tutta n'ata storia e la title track sono tra i brani più belli di quel decennio. Ma Pino Daniele non è l'unico artista ad essersi ispirato alle leggende del Sud.

Storie e leggende del Sud Italia: curiosità sull'album e sul cantautore

Quasi vent'anni prima, e cioè nel 1965, un cantautore folk dell'Italia Meridionale, ancora vivente, realizzò un album completamente ispirato a questi miti. L'album si intitola proprio Storie e leggende del Sud ed è stato realizzato da Otello Profazio. Otello Ermanno Profazio, questo il nome intero, è un noto cantautore e cantastorie calabrese, nato a Rende il 26 dicembre 1934. Nel corso della sua carriera, ha interpretato e scritto diverse canzoni popolari in siciliano e calabrese. Il suo album Qua si campa d'aria, datato 1974, è stato addirittura insignito del Disco d'oro per il numero di vendite. Profazio è, insomma, tra gli artisti folk meridionali maggiormente apprezzati e ascoltati.

Storie e leggende del Sud è un album che contiene ben 14 brani, tutti ispirati ai miti popolari. In particolare, la traccia numero cinque è ispirata alla nota leggenda di Colapesce. La canzone, che si intitola proprio "La leggenda di Colapesce" racconta la nota storia in maniera molto originale e interessante. Vi invitiamo ad ascoltarla, e ad ascoltare l'intero disco: è uno dei dischi più interessanti dei cantautori folk dell'Italia Meridionale. Fateci sapere, poi, cosa ne pensate!

LEGGI ANCHE>>>10 leggende siciliane che devi per forza conoscere