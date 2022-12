Previsioni di oggi a Avellino e Salerno: come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli c'è un clima con piogge moderate. Le temperature sono medie di 13.1°C, minime di 10.41°C e massime di 13.43°C. Il vento soffia a 3.34 km/h e l'umidità è al 75%. La percentuale di copertura nuvolosa è pari al 100%. In base a queste condizioni meteo, oggi a Napoli è possibile fare attività all'aperto come passeggiate e picnic, cose che non richiedono l'esposizione diretta al sole. Se si hanno abbastanza impermeabili, anche le escursioni potrebbero essere una buona opzione per trascorrere la giornata. Altro consiglio sarebbe quello di visitare dei musei, in modo da godere del clima mite con l'aggiunta di un po' d'umidità che può essere piacevole nelle zone esterne delle strutture. Un altro passatempo interessante è quello di visitare i parchi pubblici dove sarà possibile vivere esperienze socialmente responsabili all'aria a

Avellino

Nella città di Avellino oggi la giornata è caratterizzata da clima piovoso con piogge moderate. L'umidità è al 77%, temperature medie intorno a 10.31°C, 6.81°C come temperatura minima e 10.67°C come massima, vento leggero con 1.44km/h e copertura nuvolosa del 100%. In base a questo meteo, oggi nella città di Avellino potresti optare per attività da svolgere all'interno come leggere un libro, imparare qualcosa di nuovo su un tema che ti interessa, giocare a giochi di società con amici/famiglia. Potresti anche vestirti con abiti comodi e impermeabili ed uscire per fare delle passeggiate lungo i vialetti della città, visitando le bellezze artistiche presenti oppure ascoltando musica o guardando film online. Naturalmente è importante mantenere alte le misure di prevenzione sanitaria durante l'uscita.

Caserta

Il meteo a Caserta oggi è piovoso. La temperatura media è di 11.25°C, la minima 8.55°C e la massima 11.49°C. Il livello di umidità relativa 74% ed il vento soffia leggermente a 1.75km/h. Inoltre, c'è un alto tasso di nuvolosità pari all'99%. In base a queste previsioni meteo, oggi a Caserta è meglio rimanere al coperto. La pioggerella non permette di sperimentare attività all'aperto, così come il venticello leggero e la temperatura abbastanza bassa non invitano a trascorrere del tempo all'esterno. In casa si possono praticare diverse attività come leggere un buon libro, guardare un film o preparare qualcosa da mangiare con gli ingredienti che si hanno in frigo.

Salerno

Il clima a Salerno è caratterizzato da una copertura nuvolosa (overcast clouds), con una percentuale di nuvolosità del 98%. La temperatura media è di 9,86 °C, la minima di 5,44°C, mentre la massima è di 10.3°C. L'umidità è pari al 72% ed il vento soffia con una velocità pari a 2.27km/h. In base al meteo di Salerno si può prevedere una giornata nuvolosa con temperature piuttosto basse. Si consiglia quindi di evitare attività all'aperto e vestirsi in modo adeguato. Si potrebbero considerare attività come andare al cinema, visitare un museo o fare shopping all'interno dei centri commerciali. Inoltre, l'umidità elevata rende ideale l'organizzazione di pranzi o cene a casa in compagnia degli amici.

Benevento

A Benevento, il meteo è piovoso con piogge moderate. L'umidità è del 79%, la temperatura media 9.62°C, con una minima di 5.75°C e una massima di 10.81°C e la velocità del vento è 1,17 km/h mentre la percentuale di nuvolosità è dell’99%. In base a questo meteo, oggi potresti fare una bella passeggiata al coperto per goderti un paesaggio piacevole e ammirare quel che Benevento ha da offrire. Potresti anche prendere qualcosa da bere caldo e rilassarti con un buon libro o guardare un bel film, magari tutto sotto le coperte studiato comodamente in casa tua.

Paeestum

Oggi il clima a Paestum è piovoso. Precipitazioni leggere per tutta la giornata. L'umidità è al 76%. La temperatura media è di 12,57°C, con una minima di 9.44°C e una massima di 12.71°C. La velocità del vento è di 2.7km/h e cielo nuvoloso al 97%. In base a questo meteo, oggi a Paestum potrai fare poche attività all'aperto. Si consiglia di scegliere attività indoor come leggere un libro o guardare un film. Potresti anche prendere in considerazione l'idea di rilassarti con un po 'di yoga, stretching o meditazione e goderti un thè caldo per riscaldarti.