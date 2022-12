Meteo campania: oggi occhio a Napoli e Salerno!

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

A Napoli il clima è poco nuvoloso. L'umidità relativa è pari al 58%. La temperatura media è di 12,43° C, con un minimo di 8,64° e un massimo di 14,3°. La velocità del vento è di 4.07 km/h e la percentuale di nuvolosità si aggira intorno al 13%. Con questo meteo a Napoli oggi possiamo goderci una giornata di sole parzialmente nuvolosa, con un'umidità relativa piuttosto alta. La temperatura media è gradevole ed è facile mantenere confortevole il clima, grazie alla velocità del vento che oscillano intorno a 4 km/h. Possiamo quindi approfittare della bella giornata per andare al parco, fare un picnic sulla spiaggia, andare in bicicletta o passeggiate all'aperto.

Avellino

Il clima nella città di Avellino è nuvoloso con nubi coperte. L'umidità dell'aria è del 76%. La temperatura media si aggira intorno ai 9,07°C con una temperatura minima di 6,9°C e una massima di 10,33°C. La velocità del vento è pari a 2,31 km/h con una percentuale di nuvolosità del 94%. Oggi, in base al meteo di Avellino, è una giornata nuvolosa con umidità elevata. La temperatura media si aggira intorno a 9 gradi centigradi con una minima di 6,9°C e una massima di 10,33°C. Il vento soffia debole a 2,31 km/h ed il cielo è molto coperto con un 94% di nuvole. Pertanto oggi puoi fare delle attività all'aperto che non prevedano temperature elevate come camminare o andare a fare trekking o ancora degli sport d'acqua come canottaggio o kayaking.

Caserta

A Caserta il clima è coperto con nubi sparse. L'umidità è del 61%, la temperatura media è di circa 11,45°C, con un minimo di circa 7,36°C e un massimo di 13,68°C. La velocità del vento è pari a 2.58km/h e la percentuale di nuvosità rappresentata dalle nubi sparse è del 36%. Considerato il clima coperto con nubi sparse a Caserta e la temperatura media di 11,45°C, oggi potresti goderti una bella passeggiata all'aperto in città. Serata ideale anche restare in casa ad ascoltare musica rilassante, magari leggendo un libro. Un cappellino e un leggero strato aggiuntivo sarebbero comunque consigliati per difendersi contro l'umidità del 61%.

Salerno

Il meteo a Salerno è nubi coperte. La temperatura media è di 8,72 gradi Celsius, con una minima di 4,79 ed una massima di 10,41 gradi. L'umidità assoluta è del 74%, e la percentuale di nuvolosità del 97%. Le previsizioni per oggi mostrano che il vento soffierà ad una velocità di 2,81 km/h. In base a questo meteo, oggi sarebbe una giornata ideale per fare qualcosa all'interno. La temperatura è piuttosto bassa, quindi la migliore idea sarebbe di passare del tempo in un luogo al chiuso e caldo. Si potrebbe andare al cinema o al museo, prendere un caffè con gli amici o rilassarsi a casa guardando un film. Non sarà propriamente il tempo ideale per uscire ma si può trarne comunque qualcosa di positivo.

Benevento

Oggi a Benevento c'è un clima, con nubi coperte. L'umidità è alta al 76%. La temperatura media si attesta intorno a 8.27°C, con un minimo di 5.59° e un massimo di 9.3°C. Si noterà anche un vento leggero, che soffia alla velocità di 2.26km/h e il cielo è del tutto nuvoloso al 100%. Oggi a Benevento il tempo è grigio con un alto tasso di umidità del 76%. La temperatura media si aggira intorno a 8.27°C, variando tra il minimo di 5.59° e il massimo di 9.3°C. C'è anche un vento leggero con una velocità di 2,26 km/h ed è possibile ammirare un cielo nuvoloso che copre l'intero orizzonte al 100%.

Paeestum

Oggi a Paestum il meteo è coperto con nubi spezzate. L’umidità è del 68%, la temperatura media è di 13,04°C, la temperatura minima è 8,54°C e la massima 14,68°C. La velocità del vento è di circa 3,76 km/h e c'è un totale del 79% di nuvolosità. Oggi, in base al meteo a Paestum, le condizioni sono coperte con nubi spezzate. L'umidità è del 68%, la temperatura media è di 13,04°C e la velocità del vento circa 3,76 km/h. Ci sono un minimo di 8,54°C e un massimo di 14,68°C. E c'è il 79% di nuvolosità. Con queste condizioni oggi sarà possibile fare diverse attività all'aria aperta come passeggiate nella campagna paesana o lungo la linea costiera se non fa troppo freddo. Si può anche organizzare un picnic durante l'ora di punta della giornata in modalità autonoma per evitare gruppi troppo numerosi.