Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi 'smaschera' Giulia Stabile e Sangiovanni: "Io ci sarò", nozze in vista?

Il docente di canto di Amici 22, nelle scorse ore ha 'smascherato' la ballerina del talent show di Maria De Filippi e il cantante di Farfalle. Aria di matrimonio in vista?

Rudy Zerbi è sempre stato uno di quegli insegnanti estremamente rigidi per quanto riguarda la formazione dei ragazzi all'interno di Amici di Maria De Filippi. Forse per il suo essere prima di tutto un discografico e un conduttore radiofonico, di musica ne capisce fin troppo bene per passare sopra a tante cose che accadono nel talent show di Canale 5. Ad esempio, negli ultimi giorni, ha fatto chiacchierare moltissimo per un provvedimento disciplinare proposto alla produzione del programma.

Dal momento che i ragazzi in casetta hanno lasciato sporcizia e sudiciume ovunque, Rudy ha chiesto che i tre meno forti delle sezioni 'canto' e 'danza' venissero definitivamente eliminati. Insomma, Zerbi è tosto ma chi lo conosce bene sa anche che ha un cuore tenero. Lo dimostra tutti i giorni su Instagram dove posta quasi sempre foto o video dei suoi amici a quattrozampe. Mentre dal punto di vista professionale, palesa sempre una certa umanità e generosità sostenendo i suoi allievi nel momento del bisogno, anche una volta finito il programma. Così ha fatto anche con Sangiovanni e Giulia Stabile. Ma in che senso?

Sangiovanni e Giulia Stabile non si nascondono più: "Finalmente possiamo dirvelo", Rudy Zerbi reagisce così

Proprio qualche ora fa, Giulia Stabile ha annunciato sui social con una storia speciale che il suo Sangiovanni... Ha fatto uscire una nuova canzone! Spiace deludere i fan, ma a quanto pare il matrimonio è ancora lontano per i due giovani talenti. Per quanto entrambi siano molto felici del successo dell'artista - che si era detto pronto a prendersi una pausa dopo Fluo, per il momento le nozze non si celebreranno.

Il nuovo singolo, destinato a diventare un successo ovunque, s'intitola mon amie freestyle ed è una canzone che ancora una volta si sofferma sulla difficoltà generazionale che vive chi ha tra i 17 e i 20 anni in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo. Anche Rudy ha apprezzato moltissimo testo e musica di Sangio, tant'è che ha ricondiviso sui suoi profili social una storia in cui riporta il testo della canzone: "Io ci sarò quando avrai bisogno di una mano sincera, quando avrai bisogno di poggiare la testa, quando la tua stessa vita ti starà stretta".

