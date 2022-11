Rosalinda Cannavò positiva al Covid: "Non sto per niente bene", gli ultimi aggiornamenti

Rosalinda Cannavò, anche conosciuta come Adua Del Vesco, è risultata positiva al Covid. L'ex concorrente di "Tale e quale show" ha ammesso di non stare per niente bene. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dai suoi profili social.

Nelle discussioni tra social media e televisione, il Covid è quasi scomparso. Tra gli italiani, però, il virus continua a colpire. Poche ore fa è risultata positiva Rosalinda Cannavò, anche conosciuta con lo pseudonimo Adua Del Vesco. In molti l'hanno conosciuta nel 2020 al Grande Fratello Vip 5, altri grazie all'ultima edizione di "Tale e Quale show", dov'è riuscita a portare a casa anche una vittoria. Ieri, nel tardo pomeriggio, la fidanzata di Andrea Zena ha fatto sapere che un tampone a cui si è sottoposta aveva dato esito positivo.

Gli ultimi due anni erano stati particolarmente positivi per lei. Dopo aver trovato l'amore nella casa del Gf Vip, la 30enne ha avuto importanti collaborazioni professionali. Nel 2021 ha sfilato per Dior ed è stata testimonial per il brand 'Impero Couture'. L'anno seguente Alfonso Signorini l'ha scelta come conduttrice del Gf Vip Party, trasmissione dedicata al Grande Fratello che va in onda esclusivamente online. Nel 2022 ha pubblicato un singolo e un libro, prima di prendere parte a "Tale e quale show". Il 26 novembre ha compiuto trent'anni.

Rosalinda Cannavò e il Covid

Il mese di novembre, però, si è chiuso con una brutta batosta: l'artista è positiva al Covid. Dopo l'annuncio di ieri, Adua Del Vesco ha pubblicato altre Storie Instagram. Nella prima ha fotografato alcuni dei medicinali che sta assumendo per alleviare i sintomi da Covid. La 30enne, però, fa sapere che di tutti quello più insopportabile è il mal di testa, che non le sta lasciando scampo. Pochi minuti fa, poi, ha pubblicato questo 'aggiornamento' direttamente dal suo letto:

Come si può vedere, l'ex gieffina appare parecchio giù, sia fisicamente che mentalmente. Dopo aver elencato dettagliatamente i sintomi, fa sapere che "oggi va peggio" rispetto a ieri. Ad ogni modo, per quanto le è stato riferito da persone che hanno avuto il Covid sintomatico, tutto inizierà a passare tra 48 ore circa. Noi, chiaramente, le auguriamo una pronta guarigione.

