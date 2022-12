Jenna Ortega 'spodesta' Millie Bobby Brown: è lei adesso la nuova regina di Netflix

Jenna Ortega è la nuova regina di Netflix. L'attrice nei panni di Mercoledì Addams ha superato un record che finora apparteneva solo a Millie Bobby Brown, e cioè la Eleven di 'Stranger Things'.

E' tra le serie più guardate al mondo in questo momento. Stiamo parlando di 'Mercoledì', l'avvincente teen drama che segue le vicende della ribelle e goticissima Mercoledì Addams. Il personaggio è interpretato da Jenna Ortega, e la prova attoriale della talentuosa attrice di origini sudamericane ha convinto gli spettatori di tutto il globo. Che l'hanno premiata spodestando quella che finora era l'attrice più amata del mondo Netflix: Millie Bobby Brown.

'Mercoledì' ha infatti spodestato 'Stranger Things 4' come la serie in lingua inglese più vista di sempre nella sua settimana di apertura. Lo show, diretto da illustri registi, tra cui spicca il nome di Tim Burton, ha ottenuto ben 341,2 milioni di ore di visualizzazione, secondo le misurazioni interne di Netflix. E ha così raggiunto il numero 1 in classifica in ben 83 paesi del mondo in sette giorni. La piattaforma di distribuzione stima che più di 50 milioni di famiglie in tutto il mondo abbiano guardato almeno un episodio della serie che vede protagonista la Ortega. Insomma, un successo planetario che forse non tutti si aspettavano.

Jenna Ortega 'batte' Millie Bobby Brown: 'Mercoledì' fa incassi da record

Coraggiosa è stata infatti la scelta degli sceneggiatori di 'Mercoledì' di scommettere su un personaggio non nuovo. Anzi: la famiglia Addams nasce addirittura nei primi decenni del secolo scorso, eppure il successo di pubblico della serie tv dimostra che la storia della famiglia più spaventosa che c'è continua a riscuotere approvazione e gradimento da parte dei telespettatori, di tutte le fasce d'età e di tutto il mondo. Rivisitata oggi dal punto di vista della sprezzante Mercoledì, dalle trecce nere e dagli occhioni impenetrabili.

Spodestata così la queen di Netflix: Millie Bobby Brown. Il suo personaggio, quello di Eleven in 'Stranger Things', dotata di poteri soprannaturali, ha affascinato milioni di teenager, facendo della giovanissima attrice una delle stelle più splendenti del mondo dello spettacolo mondiale. E a proposito della serie creata dai Duffer Brothers, i fan sono già in attesa di sapere cosa accadrà nel prossimo capitolo: The Crawl.

In tanti si chiedono, innanzitutto, che cosa ne sarà di Eddie Munson, il metallaro ribelle, ma dal cuore tenero, interpretato dall'attore britannico Joseph Quinn.

