Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia una novità: "Ci sarà un trio speciale"

Milly Carlucci ha annunciato gli ospiti della prossima puntata di Ballando con le stelle: direttamente da Tale e Quale Show.

Eccezionalmente questa settimana la puntata di Ballando con le stelle andrà in onda di venerdì, il motivo sono ovviamente i Mondiali in Qatar che hanno monopolizzato quasi tutto il palinsesto Rai. La Carlucci è abituata a sfide molto più impegnative considerando gli infortuni dei suoi concorrenti e anche questa volta ha pronta una puntata con i fiocchi. Si avvicina la fine di questa edizione e presto scopriremo il nome del vincitore dopo Arisa che ha trionfato lo scorso anno con Vito Coppola.

Mai come in questa stagione gli animi dei giudici sembrano piuttosto accesi e non mancano gli scontri tra i quattro esperti di ballo e intrattenimento. Al parterre si è aggiunto il punto di vista di Alberto Matano, quello di Sara di Vaira e di Rossella Erra. Chi saranno i ballerini per una notte della prossima puntata? Sembra proprio che tutti facciano a gara per esibirsi sulla pista da ballo della Carlucci che a questo giro conta ben tre personaggi speciali.

I ballerini per una notte della prossima puntata: uno arriva da Tale e Quale Show

Le sorprese sulla pista di Ballando con le stelle non mancano mai soprattutto quando parliamo degli ospiti del mondo dello spettacolo che decidono di cimentarsi insieme ai maestri. La prima ballerina per una notte è Sara Simeoni, ex altista italiana e campionessa olimpica. La sportiva ha vinto una medaglia d'oro alle olimpiadi di Mosca ma questo venerdì la vedremo alle prese con i passi di danza.

Il secondo ospite e ballerino per una notte è Zdenek Zeman, allenatore di calcio di origine cieca che però è famosissimi in Italia. Sembra proprio che due su tre siano sportivi ma il vero colpo di scena è per il terzo ballerino per una notte. Arriverà in pista Cristiano Malgioglio che negli ultimi mesi abbiamo visto in giuria a Tale e Quale Show insieme ai suoi giudizi velenosissimi.

Recentemente Malgioglio è stato ospite anche di Maria De Filippi ad Amici per giudicare la classifica degli allievi della scuola. Questo venerdì invece tornerà da mamma Rai per mettersi in gioco in prima persona. Ne vedremo delle belle? Sembra proprio di sì.

