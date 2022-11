Pamela Prati rivela: "Ecco cosa abbiamo fatto io e Marco Bellavia appena sono guarita dal Covid"

Come vanno le cose tra Pamela Prati e Marco Bellavia? La show-girl ha parlato dei loro primi momenti insieme fuori dalla casa del Gf Vip 7.

Pamela Prati pare abbia finalmente trovato il suo Mark Caltagirone. Può toccarlo con mano, abbracciarlo e addirittura baciarlo. Dopo la bufera mediatica che l'ha investita a partire dal 2018, la donna si è avvicinata sempre più a Marco Bellavia da quando si sono conosciuti all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Purtroppo l'ex-stella di Bim Bum Bam ha deciso di abbandonare il gioco prematuramente per il bullismo subito e la soubrette sarda è rimasta sola e lontana da lui.

Nonostante qualche piccola interazione, entrambi si sono aspettati e non hanno mai smesso di pensarsi. Qualche settimana fa, la Prati è stata eliminata ma sfortunatamente, ha contratto il Covid pochi giorni dopo. I due però, al momento del suo ingresso in studio si sono scambiati un caloroso abbraccio e un bacio. pamela poi ha dovuto isolarsi a causa del virus. Cosa è accaduto in questi giorni, da quando possono finalmente vedersi e sentirsi con più regolarità? Ecco quali sono state le parole della vippona e cosa hanno fatto alla prima occasione lontano dalle telecamere.

Pamela Prati e Marco Bellavia: cosa sta accadendo dopo il Gf Vip 7

Pamela Prati, intervistata dal settimanale Chi ha parlato di Marco Bellavia e del loro rapporto dopo essersi conosciuti meglio nella casa più spiata d'Italia. La donna ha speso per lui delle ottime parole. Lo ha definito un uomo galante, di altri tempi che l'ha corteggiata anche durante il periodo del Covid. Si è fatto sentire con fiori, telefonate e messaggi essendo per lei un valido supporto. La show-girl, volto storico del Bagaglino ha rivelato che si sono visti e avvicinati da quando lei è guarita.

Ha inoltre affermato che si stanno conoscendo in maniera pulita, semplice e pura. C'è tutta la volontà da parte loro di non affrettare le cose. Vogliano infatti seguire il normale corso degli eventi in modo da non rovinare quello che pian piano sta sbocciando dopo la loro avventura televisiva. Sta per nascere un sentimento che porterà ad una storia d'amore da copertina? Per entrambi sarebbe una cosa bellissima dopo quello che è successo a tutti e due nell'ultimo periodo. Inoltre, sono molto belli insieme e il mondo del gossip impazzirebbe alla loro vista per strada o in trasmissioni televisive.

