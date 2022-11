Patrizia Pellegrino, il saggio consiglio dell'attrice napoletana a tutte le donne è virale: "Cosa fare per essere felici"

L'amata attrice e showgirl napoletana Patrizia Pellegrino ha pubblicato un'importante "perla di saggezza" dedicata a tutte le donne: ecco cosa ha detto

Tra le showgirl e attrici partenopee più note e amate, sia dalla popolazione italiana maschile che da quella femminile, c'è sicuramente Patrizia Pellegrino. Nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 28 luglio 1962, la Pellegrino si è fatta apprezzare dal pubblico per il suo talento e per la sua grande simpatia. Indimenticabili sono le sue partecipazioni a show del calibro di Chewing gum show, Chi tiriamo in ballo e del Cantagiro.

Affermata showgirl, Patrizia Pellegrino è anche un'ottima attrice: nel corso degli anni, infatti, ha preso parte a numerosi film cinematografici e televisivi. Italian Boys di Umberto Smaila, Onore e guapparia di Tiziano Longo, A che servono gli uomini? di Pietro Garinei e Il bambino cattivo di Pupi Avati sono solo alcuni dei lungometraggi ai quali ha preso parte la bravissima e bellissima attrice campana. Dal 1989, inoltre, Patrizia Pellegrino è anche un'attrice teatrale. Numerose sono, infatti, le produzioni alle quali ha preso parte: da Due scapoli e una bionda, spettacolo di Neil Simon con la regia di Ennio Coltorti a Sexy e indecise di Mauro Graiani con la regia di Cinzia Berni, l'attrice napoletana ha mostrato spesso il suo talento anche sul palcoscenico.

Patrizia Pellegrino: la perla di saggezza che non è sfuggita al pubblico

Con una carriera più che quarantennale alle spalle, Patrizia Pellegrino ne ha sicuramente viste tante. La sua esperienza, oltre ad arricchirla da un punto di vista lavorativo, l'ha sicuramente fatta maturare e le ha fatto capire tante cose sulla vita. È per questo che l'artista campana dispensa spesso consigli sulla sua pagina Instagram, seguita da quasi 210mila follower. Nella sua ultima storia, in particolare, l'attrice ha dispensato una delle sue "perle di saggezza", dedicandola a tutte le donne che la seguono. In questo importante consiglio c'è il segreto per una vita serena.

"Prendiamoci un momento per noi, per prenderci un bel caffè, per coccolarci, per dirci cose belle fra noi e noi stesse. Credo che anche questo sia giusto: mica dobbiamo correre tutto il giorno per gli altri! Dovremmo anche amarci un po' di più, volerci un po' più bene. Non guasterebbe, non trovate?" ha detto l'attrice. E, in effetti, le sue parole sono assolutamente giuste: tutte, e tutti, dovrebbero trovare un momento nel corso della giornata da dedicare a loro stesse e ai propri interessi. Solo così si possono combattere lo stress e la frenesia e vivere felici.

LEGGI ANCHE>>>Patrizia Pellegrino spiazza i fan, la confessione a cuore aperto: "Ne ho incontrata tanta"