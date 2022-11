Riuscite a riconoscere la bimba della foto? È una cantante recentemente protagonista di un grande cambiamento!

All'epoca di questo scatto era solo un'infante. Oggi vanta un Oscar e migliaia di fan in tutto il mondo. Riuscite a capire anche solo dallo sguardo di chi stiamo parlando?

Viviamo nell'epoca dei social network. Questo significa che tutti possiamo non solo postare su Instagram come su TikTok delle nostre fotografie del momento che viviamo o di quando eravamo piccoli ma anche vedere quelle dei nostri vip preferiti. Insomma, com'era Madonna prima di diventare la donna che conosciamo oggi? E invece Al Bano? Tutti grazie al web possono mostrare e mostrarsi, un'arma a doppio taglio. Sì, perché alcuni utenti possono prelevare determinati contenuti e farli vedere a prescindere dalla nostra volontà con collage del prima dopo. Tale questione, comunque, non dovrebbe di certo preoccupare la mitica cantante dello scatto che oggi vi offriamo. Bellissima era e bellissima è.

Sapreste dire che è la bambina in foto? Gli occhi azzurri sono fondamentali per la sua figura...

Per aiutarvi nell'impresa di riconoscere la bambina dello scatto, è bene dare qualche indizio su di lei. Prima di tutto è una cantante britannica, emersa nel 2008 con il suo primo album che è subito diventato campione di incassi, scalando tutte le classifiche - anche quelle non inglesi. Lo stesso successo le è piombato addosso anche con il secondo e il terzo disco che la rendono un'icona per il mondo anglosassone. Ci rendiamo conto che gli indizi sono ancora troppo pochi... E allora, sappiate che insieme a Duffy e all'ormai defunta Amy Winehouse, l'artista di cui parliamo è un'eccezionale interprete di soul.

Nel 2011 la donna ha ottenuto un importante riconoscimento da Billboard: quello di miglior artista dell'anno, mentre il Time l'ha inserita nella lista delle persone più prestigiose al mondo. Nel 2013 è arrivata la più grande delle soddisfazioni: un Oscar per la colonna sonora del film Skyfall di 007. Avete capito, no?

La donna in questione è... Adele! Sapevate che oltre ad essere una cantane eccezionale, negli ultimi tempi dimagrita tantissimo - da qui il cambiamento di cui parliamo nel titolo - è pure stata insignita del titolo di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico? Sguardo incantevole, voce iconica e canzoni che mettono i brividi. Vi vediamo già che state cantando tutti Rolling in the Deep!

LEGGI ANCHE: Riconoscete questa bambina? Attualmente si trova nella casa del Grande Fratello