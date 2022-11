Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle donne più belle e seguite nel mondo dello spettacolo

Riconoscete questa bambina nell'immagine di anteprima? Difficile avere dubbi. Il suo volto è praticamente identico a come appare oggi.

Molto spesso ci ritroviamo davanti ad un vero e proprio shock quando osserviamo i nostri beniamini, che siano cantanti, attrici o volti del mondo dello spettacolo da bambini. Con i trucchi del mestiere, la chirurgia estetica, luci e filtri sui social, i cambiamenti sono davvero drastici e pare di avere a che fare con due persone che non sono nemmeno legate da un grado di parentela.

Con la bambina che vi facciamo vedere oggi, non dovrete applicarvi nemmeno per più di un minuto. Non è minimamente cambiata se non semplicemente cresciuta. Oggi è una delle personalità più influenti, che pian piano è riuscita a conquistarsi un posto di rilievo sul piccolo schermo ed è riuscita in parte a coronare il suo grande sogno. Serve ancora altro oppure avete capito di chi stiamo parlando? Vi facciamo vedere com'è oggi scorrendo in basso e sarà tutto fuorché una sorpresa per voi.

Chi è la bambina in foto? Ecco oggi com'è diventata

Volevamo tenervi un pò di più sulle spine, ma è doveroso ammettere che non ci siamo affatto riusciti. La bimba dell'anteprima è uguale oggi, cresciuta e molto spesso in televisione in uno dei programmi più visti e seguiti dal pubblico di Canale 5. Come se non bastasse, la rete ha deciso di concederle un ulteriore opportunità su La5, con una trasmissione che la rispecchia totalmente e che conduce da due anni in autonomia durante la seconda serata del mercoledì: avete capito?

Era palese si trattasse della bellissima italo-persiana Giulia Salemi. Dopo aver partecipato per due anni al Grande Fratello Vip, ha coronato il suo sogno comparendo durante ogni puntata al fianco di Alfonso Signorini e le due opinioniste. A lei è affidato il ruolo di comunicare ai vipponi il 'sentiment' del pubblico social e creare anche qualche piccola dinamica che inevitabilmente, i commenti generano per il tono in cui vengono espressi. Giulia è felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli: i due vivono insieme e si vocifera che molto presto potrebbero convolare a nozze. Oltre alla televisione, il lavoro sui social è un altro suo impiego molto consistente che le permette di avere un seguito molto elevato e in continuo aumento. Insomma, ne ha fatta di strada quella bambina da allora ad oggi.

