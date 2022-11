Irene Cara, le star salutano la cantante di Saranno Famosi: il commento di Giorgia

Decine di cantanti e attori internazionali hanno salutato Irene Cara, attrice e cantante di Saranno Famosi e Flashdance. Tra questi, anche Giorgia

Nella giornata di ieri, sabato 26 novembre 2022, è arrivata una notizia che molti non volevano sentire. L'attrice e cantante newyorkese Irene Cara si è, infati, spenta a 63 anni. Irene Cara è stata un vero e proprio simbolo degli anni Ottanta: a 12 anni dal suo primo album, inciso quando aveva solo nove anni, l'artista di origini cubane, portoricane e africane ha preso parte a un musical che ancora oggi viene ricordato e celebrato. Parliamo di Fame - Saranno Famosi, film di Alan Parker del 1980 che ha segnato una generazione con la storia dei suoi personaggi e con la sua stupenda colonna sonora.

Irene Cara, che interpretava la protagonista Coco Hernandez, ha cantato i brani più famosi della colonna sonora: la title track, che ha vinto l'Oscar per la miglior canzone, e la struggente Out here on my own. Dopo il successo ottenuto con queste canzoni, la brava artista americana ha inciso altri album e ha preso parte ad altri film. Molti la ricordano per la canzone Flashdance...What a feeling, il brano principale della colonna sonora del film Flashdance, prodotto da Giorgio Moroder. Anche questa canzone, scritta dalla Cara in collaborazione con Moroder e Keith Forsey, vinse l'Oscar, e l'artista ottenne anche un Grammy Award.

Irene Cara: l'addio delle star

Artista di grande successo negli anni Ottanta, a partire dagli anni Novanta la Cara ridusse le sue apparizioni in tv e al cinema, anche se continuò saltuariamente a incidere canzoni. Ieri mattina, sul suo profilo Twitter, l'agente Judith A. Moose ha annunciato con tweet che l'artista era morta, per cause ancora non conosciute. Migliaia di persone hanno commentato affrante, salutando l'amata cantante e attrice. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno dedicato un post sui social a Irene Cara Escalera (questo il suo nome completo), tra cui il batterista e produttore discografico Questlove.

Come potete vedere dallo screen, Questlove ha scritto: "Ora...non c'è niente. Arrivederci Irene Cara, sono davvero triste per questo". Migliaia i commenti dei follower, tra cui anche quelli della cantante Erykah Badu e dell'attore Alec Baldwin, che si sono detti molto tristi della situazione. Colpisce positivamente, inoltre, il commento della cantante italiana Giorgia Todrani, che ha voluto salutare Irene Cara commentando con un cuore.

