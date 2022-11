Jennifer Lopez innamoratissima sui social: con Ben Affleck la famiglia è allargata

Jennifer Lopez festeggia il giorno del Ringraziamento in famiglia: le foto ricordo dal pranzo in famiglia sono una più dolce dell'altra. La popstar è più innamorata che mai, e ormai non lo nasconde più

Da quando è convolata a nozze con il suo Ben, JLo è un'altra. La popstar latinoamericana Jennifer Lopez non lesina sorrisi, e sui social è un tripudio di coccole e abbracci.

Più innamorata che mai di Ben Affleck, lo storico fidanzato con cui è convolata a nozze lo scorso agosto, la voce di 'Let's get loud' regala ai suoi 227 milioni di follower il suo Thanksgiving Day. E cioè quella che negli Stati Uniti è la celebrazione più importante dopo il Natale, e cioè il giorno del Ringraziamento.

Spettacolare anche per un fine settimana in famiglia, Jennifer Lopez incanta per la serenità che il suo viso raggiante sprigiona. E anche per gli outfit indossati durante il giorno del Ringraziamento. La cantante e attrice ha sfoggiato un delizioso completino dai colori autunnali durante il pranzo con i familiari e, ovviamente, il neo marito Ben.

Per le gite fuoriporta, JLo non ha saputo resistere e ha indossato un'avvolgente pelliccia abbinata a un cappellino di lana. Jeans e stivali invernali, make-up nude e gli immancabili orecchini a cerchio, segno inconfondibile e riconoscibilissimo del suo stile.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, storia di una famiglia allargata... e felice

Lei ha due figli, i gemelli Emme e Max nati dal suo matrimonio con il cantante e produttore discografico Marc Anthony. Lui, invece, Ben, ha tre figli (Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel), nati dalle nozze con l'attrice Jennifer Garner. Cinque figli che ora si sono ritrovati a condividere lo stesso tetto, e che rappresentano la meravigliosa famiglia allargata dei 'Bennifer', come la coppia è stata soprannominata dai tabloid.

Nessun dissidio, nessun problema di convivenza tra i ragazzi, più o meno tutti coetanei. Almeno a quanto mostrano i due piccioncini, che sui social appaiono affiatatissimi, sempre mano nella mano e con un feeling davvero speciale. La coppia si era frequentata negli anni 2000, e la loro fu una delle storie più seguite e paparazzate del mondo del gossip. Dopo circa tre anni di relazione, però, Jennifer e Ben si sono lasciati, lasciando delusi orde di fan che speravano in un lieto fine.

Che è arrivato infine vent'anni dopo.

