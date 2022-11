Federica Aversano abbandona Uomini e Donne: ha un altro? Arriva la sua risposta definitiva

Federica Aversano ha rinunciato al trono di Uomini e Donne per correre tra le braccia di un altro? Ieri è tornata sui social e ha finalmente fatto chiarezza su tutto.

Federica Aversano, durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, ha abbandonato il trono rosso e dorato. La notizia era già trapelata dalle anticipazioni della registrazione, avvenuta già una ventina di giorni fa. Ieri però abbiamo assistito al suo stato d'animo, visibilmente non tranquillo e desideroso di serenità. Il percorso è giunto nel momento sbagliato e un'esperienza del genere, necessita di una serenità che lei in questo momento non possiede.

Tra la delusione dei suoi corteggiatori e le critiche degli opinionisti, ha lasciato Cinecittà e dopo la messa in onda, si è riappropriata del suo profilo Instagram. Parallelamente, si sono susseguite sempre sui social, una serie di voci che ipotizzano un suo abbandono per una relazione che avrebbe al di fuori del programma e che avrebbe tenuto nascosta. L'esperta di gossip Deianira Marzano, ha condiviso una serie di messaggi di alcune sue follower che lo danno per certo. Anche Gianni Sperti durante la puntata, le ha chiesto direttamente se questa fosse la verità. Ecco come ha rotto il silenzio la casertana attraverso svariate di dichiarazioni.

Federica Aversano e le voci su una presunta relazione: "La verità è questa"

Federica Aversano è ritornata su Instagram mostrandosi con il suo piccolo Luciano. La giovane si è detta estremamente serena per la scelta fatta. Non era nello spirito giusto per continuare e siccome è sempre stata estremamente trasparente con Maria e la redazione, ha preferito esternare le sue difficoltà. A tal proposito, proprio per la sua sincerità che spesso l'ha portata ad essere attaccata in studio, è intervenuta sulle voci che la dipingono con un'altra persona fuori che non ha nulla a che fare con la trasmissione di Canale 5.

No, non è affatto così. La giovane casertana ha dichiarato che se questa fosse stata la verità, non solo ne sarebbe stata felicissima, lo avrebbe addirittura gridato ai quattro ventri senza nasconderlo. In effetti, avendola conosciuta per bene in trasmissione, risulta molto difficile immaginare che possa aver mentito su una cosa tanto 'potente'. Successivamente, ha ringraziato per i messaggi ricevuti di gente che al contrario di chi l'ha attaccata in studio, l'ha sostenuta e incoraggiata in questa fase della sua vita.

