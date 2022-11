Palline di grana, ricetta facilissima e velocissima per stupire i vostri ospiti: bastano 2 ingredienti

Pronti a stupire i vostri ospiti con un aperitivo super gustoso e facile da preparare? Ecco la ricetta che fa per voi!

Da quando è finita l'emergenza sanitaria ogni domenica o quando si ha l'occasione si esce per prendere un aperitivo in compagnia di amici e parenti. Ormai tutti sono stufi di stare a casa eppure capitano sempre delle occasioni last minute dove ci si ritrova ad accogliere ospiti inaspettati. Ecco perché nella vostra dispensa non devono mai mancare gli ingredienti per preparare uno spritz o una buona bottiglia di vino per brindare alle occasioni speciali. Ovviamente non devono mancare tarallini, patatine e stuzzicheria che basta semplicemente travasare dalla confezione a dei simpatici contenitori. Eppure se volete stupire i vostri ospiti e avete a disposizione soli 15 minuti ecco una ricetta che dovete appuntare per replicare alla prossima occasione!

Palline di grana, ottime per un aperitivo o un antipasto: si preparano in soli 15 minuti con 2 ingredienti

Girando sui social sono tantissime le ricette super facili e veloci che si scovano e che meritano di essere appuntate. È questo il caso di una proposta dal profilo Instagram Cooklist che ha mostrato come con soli due ingredienti si possono creare queste simpaticissime pallette di formaggio da servire durante un aperitivo magari accompagnate anche da una salsa bbq o una maionese fatta in casa.

Per circa 16 palline avrete bisogno di 200g di parmigiano finemente grattugiato e 4 tuorli. Versate tutto in una ciotola fino ad ottenere un impasto compatto. Adesso è arrivato il momento più divertente, magari anche con l'aiuto dei più piccoli create diverse palline della stessa dimensione. Successivamente vi basterà friggerle se i tempi sono veramente stretti o cuocerle in forno fino a quando non si saranno dorate. Se vi piacciono i sapori belli intensi potete anche mixare 100g di parmigiano con il pecorino romano, l'importante è che siano molto stagionati per garantire la compattezza. Se poi volete renderle estremamente croccanti prima di friggerle tuffatele nel pan grattato! Il successo è assicurato!

