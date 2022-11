Chiara Ferragni in lingerie infiamma il web: la protesta più sexy che mai

Chiara Ferragni pubblica sul suo Instagram una nuova foto in lingerie: continua la sua protesta social

Chiara Ferragni da quando è stata annunciata la sua co-conduzione a Sanremo è stata sommersa dalle critiche. Tutto è nato perché molti credono che sia arrivata ad ottenere questa carica solo grazie a delle foto che pubblica sui suoi profili social. Chiara è molto più di una semplice fotografia: è colei che ha dato il via a un vero e proprio lavoro nel mondo digitale. Se oggi ci sono tantissime ingluencer è anche grazie alla Ferragni che ha sempre creduto nel potere della condivisione.

Attaccata ai tempi per le sue foto, Chiara ha deciso di alzare la posta in tavola: non solo pubblicava scatti ma anche super sexy e provocanti. A 'coprire' ciò che Instagram avrebbe censurato sono solo alcuni dettagli dei suoi look o delle emoji sapientemente posizionati.

Chiara Ferragni posa in lingerie: nuovissime critiche per l'imprenditrice digitale

C'è stato un tempo in cui Chiara Ferragni diceva sempre che ogni volta che pubblicava contenuti 'hot' perdeva tantissimi follower. La paura che i numeri diminuissero non hanno mai fermato l'influencer che ha sempre continuato a sentirsi libera di postare tutte le foto provocanti che più le piacevano. Tantissimi sono anche i commenti negativi che ha ricevuto una volta diventata mamma. "Non dovresti conciarti così ora che sei una mamma, io mi vergognerei se fossi tuo figlio", questo è solo uno dei tantissimi commenti che ha ricevuto in questi anni in cui si mostra sexy sui social. La risposta di Chiara? "Mio figlio sarà felicissimo di avere sempre una mamma sexy che si ama e si prende cura di sé".

Dopo tanti anni continua la 'protesta' di Chiara che posa con la sua nuova linea lingerie del suo band e trova insieme a suo marito una didascalia per la foto che sottolinea ancora una volta il suo messaggio.

"Amo le mamme hot" scrive Chiara che vuole dimostrare a tutti che essere sexy non vuol dire non essere intelligenti e rincorrere il successo e soprattutto una mamma non deve dimenticarsi di esser donna!

