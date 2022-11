Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi a Caserta e Avellino e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il meteo per Napoli è caratterizzato da piogge moderate e alta umidità. La temperatura media si aggira intorno ai 16° C, con una minima di 13.5° C e una massima di 16.8° C. Il vento soffia moderato a 5.25 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è molto elevata, attestandosi sul 82%. Puoi fare tranquillamente una passeggiata in città, oppure visitare qualche museo.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è molto umido con piogge leggere. La temperatura media è di 13.27°C, la temperatura minima è di 9.58 °C e la temperatura massima è di 13.96°C. La velocità del vento è pari a 2.68km/h ed il 98% della nuvolosità. Today, in Avellino, it is cloudy with a light rain. The average temperature is 13.27°C, the minimum temperature is 9.58 °C and the maximum temperature is 13.96°C. The wind speed is 2.68 km/h and the 98% of the clouds.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è piuttosto umido con piogge leggere. La temperatura media si aggira intorno ai 15.3 gradi Celsius, con una minima di 11.16 e una massima di 16.37. Il vento soffia mediamente a 3.19 km/h, e la percentuale di nuvolosità è del 93%. Oggi è il giorno ideale per visitare il Castello di Caserta, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Salerno

Il meteo di Salerno per oggi è caratterizzato da piogge moderate e un'umidità del 87%. La temperatura media registrata è di 11.43°Celsius, con una minima di 7.06°C e una massima di 11.75°C. La velocità del vento è pari a 2.27km/h ed il cielo è coperto al 98%. Piogge moderate, temperatura media di 11.43°Celsius, umidità del 87%, vento a 2.27km/h, cielo coperto al 98%.

Benevento

Il meteo di Benevento per il 25 novembre è forecast: light rain, 81% humidity, average temperature 13.18 degrees Celsius, minimum temperature 9.23 degrees Celsius, maximum temperature 13.7 degrees Celsius, wind speed 3.84 km/hour, percentage of cloudiness 93%. Oggi a Benevento potrai dedicarti allo shopping, visitando le boutique e i negozi della città.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è:Rain, con una percentuale di nuvolosità del 89% e una velocità del vento media di 4.85 km/h. Oggi a Paestum ci sarà pioggia e la percentuale di nuvolosità sarà del 89%. La velocità del vento media sarà di 4.85 km/h.