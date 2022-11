Giulia Salemi, il look della conduttrice non convince i fan: "Ma come ti sei conciata?"

Giulia Salemi spiazza tutti con un look veramente eccentrico: "Ma dove vai conciata così?

Giulia Salemi è una vera esperta di tendenze e questo ormai l'hanno capito tutti. La bellissima italo persiana ha provato a debuttare come Miss Italia ma quell'anno in cui concorreva anche Soleil Sorge a prendere la corona è stata Clarissa Marchese. La bellissima Giulia non si è però data per vinta e ha continuato a lavorare sodo su sé stessa e i suoi sogni. La fortuna ha bussato alla sua porta quando ha iniziato a partecipare a diversi reality ed è allora che ha capito che, oltre all'influencer, nella vita vuole essere una conduttrice.

Giulia è presente nel weekand in radio, il lunedì al Grande Fratello Vip come esperta di social e il mercoledì ci ha fatto compagnia in seconda serata nel suo programma in seconda serata su La 5: Salotto Salemi. Nello studio tutto rosa non solo intervista i suoi ospiti ma si occupa anche dei loro beauty look dimostrando a tutti di essere la vera regina dell'eyeliner.

Giulia Salemi indossa un pantalone che spiazza il web: ecco la foto che ha fatto tanto discutere

Per il suo programma Giulia ha scelto che nei suoi look doveva esserci la costante del rosa. O interamente vestita di questa tonalità o almeno un accessorio doveva essere pink come il suo salottino. Anche al Grande Fratello Vip sta sfoggiando dei look strepitosi in perfetta sintonia con le ultimissime tendenze: vestiti di Nansi Dajoka con tagli cut out e look super originali in latex che hanno sconvolto anche il conduttore. La donna non si risparmia mai e anche nella sua vita quotidiana sceglie dei look molto particolari. A dividere il web è stata la scelta di un pantalone di Giulia che è veramente particolarissimo.

Non tanto per il colore giallo lime che è comunque abbastanza eccentrico ma anche il materiale e il taglio spiazzano il web. Non tutti amano la vita bassa che Giulia grazie al suo ventre piatto può permettersi, ma anche il finale a zampa crea qualche dubbio. Alcuni fan le dicono che apprezzano tantissimo che giochi con colori e modelli uscendo dalla sua confort zone ma con quei pantaloni si corre il rischio di inciampare ad ogni passo!

LEGGI ANCHE:Giulia Salemi senza peli sulla lingua: "Ecco cosa vuol dire lavorare con Orietta Berti"