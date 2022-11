Clizia Incorvaia: "È questo il segreto della mia eterna giovinezza"

Clizia Incorvaia svela il segreto della sua eterna giovinezza: a 42 anni sembra ancora una ventenne!

La bellissima Clizia è sempre sembrata molto più giovane rispetto all'età anagrafica. La prima volta che l'abbiamo vista in tv è stato quando ha partecipato a Pechino Express in compagnia del suo ex marito Francesco Sarcina. Già anni fa vederli insieme sembravano che tra i due ci fossero almeno 10 anni di differenza ma in realtà sono solo 4. Anche quando è entrata da single nella casa del Grande Fratello Vip la donna ha dichiarato un'età diversa da quella che risulta sulla sua carta di identità e tutti ci hanno creduto! Clizia sembra veramente giovanissima: ha una pelle radiosa e indossa look super modaioli che sicuramente aiutano tantissimo a sembrare più giovane. Sempre attenta alla linea, Clizia non si nega mai un buon pasto ma si allena e cura il suo corpo con tanti trattamenti.

Entrata sua sorella Micol nella casa del Grande Fratello, Clizia ha ricevuto una domanda dai suoi fan: tutti vogliono scoprire il segreto di bellezza delle donne che sembrano veramente delle ragazzine. Clizia racconta che sicuramente è la genetica ad averle aiutate in quanto sua mamma sembra di 15 anni più giovane così come la nonna, bene almeno due litri di acqua al giorno per tenere sempre la pelle idratata e si allena sempre per far si che la sua pelle sia elastica. Tutti sono ossessionati dalla pelle di Clizia e la donna ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fan.

Clizia Incorvaia: ecco il segreto della sua giovinezza!

Dopo tanto studio e lavoro, Clizia Incorvaia mentre si occupava dei suoi bambini e del suo lavoro da influencer e modella ha deciso di creare una propria linea di prodotti. Dichiara di usarli sempre e che sono ormai mesi che li testa e se continua a ricevere tantissimi complimenti è anche grazie ai suoi prodotti che a suo dire hanno completamente stravolto la grana della pelle.

Crema viso, scrub, detergente e tonico e contorno occhi: questa è la skin care di Clizia della sua nuova collezione Clizia's World che utilizza la sera prima di andare a dormire. Sul suo sito ci sono tantissimi altri prodotti che Clizia utilizza quotidianamente per migliorare la sua pelle ogni giorno.

