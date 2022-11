Uomini e Donne, pioggia di critiche per Riccardo Guarnieri: "Chi ti si piglia!"

Nuove critiche per il cavaliere tarantino. Dopo l'addio ad Ida Platano vola in Francia: la foto suscita la polemica.

Riccardo è sicuramente uno dei volti più noti di Uomini e Donne. La sua storia con Ida Platano è la vera 'storia infinita' così definita anche da Gianni Sperti. I due proprio non riescono a capirsi e anche Maria ha mandato più volte dei filmati in onda per mostrare a tutti come i due si potranno anche amare alla follia ma sono estremamente incompatibili. Riccardo ricerca sempre attenzioni da Ida che lei dichiara di aver sempre dato e che lui non ha mia saputo leggere tra le righe.

Quando Ida ha chiesto di ballare con Alessandro dopo l'ennesimo scontro il cavaliere tarantino ha 'minacciato' di lasciare il programma accusando la Platano che, andando sempre contro in ogni circostanza non fa altro che allontanare anche le altre donne del parterre che non sembrano intenzionate ad accettare il suo numero di telefono.

Riccardo Guarnieri, pioggia di critiche: tutto a causa di un post su Instagram

Riccardo 'trattenuto' da Maria ma anche da altri presenti in studio ha deciso di restare in trasmissione e Gloria, la donna che si era sentita con Alessandro, ha accettato il suo numero. Sembra che i due siano già andati a cena fuori a Napoli ma in questo momento si trovano in Francia. Non abbiamo ancora la certezza che i due siano partiti insieme ma sia Gloria che Riccardo hanno postato delle foto in cui si trovano nel Paese dell'amore. Sarà una coincidenza o un viaggio romantico? Per ora non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni per scoprirlo.

Riccardo ha postato quindi questa foto scrivendo nella didascalia una frase che riutilizza spesso "Non c’è bellezza senza stranezza", frase che ripete anche spesso in trasmissione a Maria: "Io so di essere strano!"

Dalle ultime puntate che sono andate in onda in cui ha negato il bigliettino che Ida ha richiesto, dopo aver pubblicato questa storia i commenti per Riccardo non sono per nulla positivi. I fan del programma lo accusano di essere, oltre che strano, pesante, polemico e narcisista. Aggiungono poi che nonostante sia un uomo piacente con questo caratterino farà veramente fatica a trovare una compagna e che resterà sempre, così come l'aveva chiamato Maria 'lo scapolo d'oro'.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fa una proposta ad Armando Incarnato: chi l'avrebbe mai detto!