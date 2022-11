Avete mai visto il figlio di Madonna? È un famoso artista che nasconde un segreto

La regina del pop mondiale ha un figlio di cui si parla molto poco: chi è Rocco e perché nasconde un segreto che nessuno conosce.

Quando parliamo di icone mondiali non possiamo evitare di nominare il suo nome. Madonna è la vera regina indiscussa della musica internazionale che ha fatto della sua passione un'icona inimitabile e una star davvero unica. Il mondo la ricorderà per sempre come la pop star più amata del pianeta. Oggi Madonna è notevolmente cambiata e proprio a causa del suo aspetto fisico è finita sotto i riflettori di recente.

La regina della musica di recente pare si sia concessa alcuni ritocchini di chirurgia estetica che l'hanno portata a cambiare il suo aspetto. L'icona bionda ha da sempre stupito tutti con la sua musica ma anche con la sua bellezza e si evince la voglia di voler restare giovane a tutti i costi. Molti fan hanno condannato l'aspetto del suo volto, visibilmente gonfio ma anche delle sue labbra che non sono mai state così grosse. Nonostante tutto la sua musica continua a dominare le classifiche mondiali per non parlare delle infinite copie di dischi venduti. Scopriamo chi è suo figlio Rocco e perché non si parla mai di lui.

Chi è e cosa fa Rocco Ritchie: il figlio di Madonna ha un'altra vita

Al contrario dei riflettori di Hollywood Rocco Ritchie ha scelto le strade della capitale inglese per far esplodere la sua arte. Il giovane è infatti un artista e dipinge opere che espone proprio in una famosa galleria di Londra. Nessuno lo avrebbe mai detto ma il figlio di Madonna conduce una sorta di vita segreta lontano da casa dove domina il suo spirito libero e il suo talento.

I temi delle sue opere riguardano spesso i giovani, le dipendenze e l'avvento dei social network. Sua madre e suo padre pare appoggino il suo percorso artistico ma non è tutto. A quanto pare Rocco è destinato a diventare uno degli artisti più in gamba dell'ambiente e le sue opere sono state già notate da diversi critici. Con molta probabilità la pop star potrebbe ritrovarsi in famiglia un artista di fama mondiale tanto quanto lei.

