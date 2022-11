Anticipazioni Blanca 2, Liguori e Nanny nei guai: quando andrà in onda

La seconda stagione di Blanca è tra le serie più attese dell'anno: ecco quando la rivedremo e cosa accadrà ai protagonisti.

Lo scorso anno Maria Chiara Giannetta è stata protagonista di una delle fiction rivelazione di Rai Uno. Blanca è approdata in prima serata stravolgendo tutti per l'originalità del suo personaggio e della narrazione. In una Genova molto misteriosa è ambientata la storia di una poliziotta non vedente che comincia a lavorare al Commissariato di Polizia della città. Più che una stagista Blanca si trasforma in un'investigatrice a tutti gli effetti insieme a un compagno di avventure con cui pare stia nascendo una love story. Lui è Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno e poliziotto coraggioso pronto a tutto.

La protagonista convive però con un grande dolore, la morte di sua sorella avvenuta apparentemente per mano di Stefano il suo fidanzato. Proprio in quell'incidente Blanca perderà la vista e Stefano verrà condannato in carcere. Pierpaolo Spollon è il terzo protagonista che interpreta Nanny, cuoco che corteggia Blanca ma che si rivela essere proprio Stefano. La poliziotta riesce a scappare dalla rabbia della sua vendetta e proverà a perdonarlo, la prima stagione si conclude con la condanna di suo zio che in realtà è la causa di quell'incidente assurdo. Cosa accadrà nella seconda stagione?

Blanca 2: il ritorno di Nanny e le bugie di Liguori

La seconda stagione a quanto pare proverà ad accantonare il passato e ci saranno nuove avventure investigative per la protagonista. Nanny ritornerà nella sua vita e chissà se riuscirà a conquistare un posto nel suo cuore nonostante tutto il rancore che provava nei suoi confronti.

Dall'altra parte ci sarà Liguori, poliziotto protettivo e coraggioso che però nasconde un grande segreto. C'è infatti una famiglia che lo attende a casa e di cui non ha mai parlato con Blanca nonostante i loro continui avvicinamenti. Cosa accadrà adesso? Le riprese sono cominciate e a quanto pare la serie dovrebbe ritornare nel 2023 proprio nei primi mesi dell'anno.

Maria Chiara Giannetta è stata già beccata sul set della serie insieme a Spollon. I due attori si divertono moltissimo e in particolare Pierpaolo ha mostrato un nuovo lato de sé che non tutti conoscevano. Di solito infatti lo abbiamo visto in ruoli sempre pacifici mentre nella prima stagione di Blanca ha stupito tutti con un lato oscuro inedito.

