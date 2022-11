Amici 22, Maria De Filippi annuncia un ospite speciale: "Altro che Stefano Di Martino"

Nella prossima puntata di Amici di Maria De Filippi non mancheranno grandi sorprese: ecco chi arriverà in studio.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non sta certo deludendo il pubblico che ogni settimana segue con attenzione il percorso degli allievi, gli scontri tra i professori ma anche i tanti ospiti presenti in studio. Nessuno dice di no a Maria e ogni settimana sono tantissime le star che arrivando in soccorso dei ragazzi come giudici o ospiti speciali. Anche questa settimana non mancheranno le novità ma c'è un ospite in particolare che sorprenderà tutti.

Ogni settimana giudici famosi arrivano in puntata per creare una classifica degli allievi di canto e danza di cui poi si terrà conto per le sfide a eliminazione. Questa volta gli ospiti non mancheranno a cominciare da Giorgia e Alessandra Amoroso, entrambe in studio per presentare i loro nuovi successi ma non è tutto. In studio arriveranno anche Michele Bravi, Stash e il maestro Beppe Vessicchio. Ci sarà un'opportunità molto importante che gli allievi dovranno provare a cogliere al volo e anche due sorprese davvero inedite.

Amici 22: in studio arriva proprio lei per una sorpresa speciale

Le sorprese non mancheranno durante la prossima puntata di Amici che come sappiamo è registrata qualche giorno prima. Maria quest'anno ha deciso di regalare un'opportunità speciale a uno degli allievi permettendogli di esibirsi a Tu si que vales. Ci sarà dunque una sfida che decreterà il vincitore di questa grande chance da cogliere al volo. Il programma di intrattenimento infatti è tra i più visti del sabato sera ed è una grande opportunità per farsi conoscere dal pubblico.

Due allievi hanno poi ricevuto una sorpresa speciale proprio durante la puntata. Aron ha ricevuto in videomessaggio davvero unico che ha coronato uno dei suoi sogni. Irama gli ha inviato un video direttamente da Miami per fargli un in bocca a lupo speciale. Il cantante si è scusato per la mancata presenza in studio e ha spiegato che si trova a Miami in America per scrivere nuova musica.

Wax ha invece ricevuto una sorpresa speciale, l'ha raggiunto infatti Belen Rodriguez in persona che è arrivata in puntata scatenando il pubblico. La conduttrice delle Iene e di Tu si que vales ha incoraggiato il cantante che è rimasto letteralmente senza parole.

LEGGI ANCHE>>>Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro nascosti dietro le quinte: cos'è successo al concerto di Alex