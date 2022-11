Elena D'Amario, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Non ci sono parole"

La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha incantato tutti con il suo nuovo spettacolo: ecco la foto che ha emozionato i fan.

Maria De Filippi può vantarsi di aver scoperto moltissimi artisti del mondo della musica che continuano a scalare le classifiche di tutta Italia ma non dimentichiamo che ad Amici sono passate anche molte stelle della danza. Elena D'Amario fa parte di quella fetta di allievi che hanno trovato il grande successo internazionale grazie alla scuola più famosa in Italia. La danzatrice è oggi pima ballerina nella compagnia Parsons Dance capitanata da David Parsons con sede a New York.

La D'Amario si è affermata negli Stati Uniti proprio grazie al coreografo di fama internazionale per poi ritornare in Italia. Qui Elena è presente nel cast fisso dei professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi dove accompagna gli allievi verso la preparazione al serale. Da anni ormai la ballerina è alla guida degli allievi e lavora con loro tutti i giorni in sala prove ma questa volta è lei la protagonista di un evento davvero magico.

Elena D'Amario incanta tutti sul palcoscenico: il pubblico è in delirio

Finalmente dopo anni di attesa Elena D'Amario è ritornata sul palcoscenico con la compagnia di David Parsons con cui scatta una foto meravigliosa che ha commosso i fan. La ballerina è salita sul palco dell'Olimpico di Roma per uno spettacolo davvero unico che ha incantato tutti. Fino al 13 novembre sarà possibile vederla esibirsi in uno spettacolo dove il suo talento ha colpito tutti.

Lo scorso anno l'abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo esibirsi al fianco di Elisa nella serata delle cover. Questa volta l'unica protagonista è lei insieme a un cast di ballerini professionisti che girano il mondo con il loro spettacolo. Elena sui social mostra tutta la sua gratitudine al coreografo David Parsons scrivendo che non ha parole per descrivere l'emozione di salire di nuovo sul palco con lui.

Chissà se quest'anno la rivedremo ancora a teatro per un nuovo show. In molti infatti attendono di vederla ballare in giro per l'Italia magari con un progetto tutto nuovo. Certo è che non mancherà la sua presenza sul palco del Serale di Amici di Maria De Filippi che come sempre comincerà a marzo.

