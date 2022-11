Previsioni del tempo: cosa puoi fare oggi a Napoli?

Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

Il tempo a Napoli è generalmente stabile, con un po' di nuvolosità. In media la temperatura è di 16.8°C, mentre la minima è di 12.4°C e la massima di 18.3°C. Il vento soffia con una media velocità di 1.9 km/h ed il tasso d'umidità è del 71%. È possibile fare molte attività in base a questo meteo. Si consiglia di visitare il centro storico di Napoli, oppure camminare per il lungomare. In alternativa, si può andare al parco Verde situato nella zona orientale della città.

Avellino

Il meteo di Avellino indica che sarà presente un cielo variabile con scarsa nuvolosità. La temperatura media si attesterà sui 16.95 °C, con una minima di 9.89 °C ed una massima di 18.17 °C. Il vento soffierà a 1.95 km/h e l'umidità relativa sarà del 54%. Ciò che puoi fare oggi in base al meteo a Avellino, è: Vestiti appropriatamente in base alla temperatura. Puoi stare all'aperto e goderti il sole finché c'è. Porta un cappello per proteggerti dal Sole e una giacca leggera se ti sentirai a corto di calore.

Caserta

Il meteo di Caserta è caratterizzato da cielo nuvoloso, con qualche schiarita. La temperatura media si attesta intorno a 16.5°C, con una minima di 10.1°C e una massima di 19.29°C. L'umidità è pari al 66%, mentre la velocità del vento è di 2.1km/h. La percentuale di nuvolosità è del 64%. "Cosa posso fare oggi?" Questo è un interrogativo a cui è difficile rispondere in modo generico, perché l'attività da svolgere dipende molto dalla situazione meteorologica specifica. Tuttavia, possiamo fornire alcune indicazioni utili. Se il tempo è nuvoloso, potresti dedicarti all'organizzazione di casa o alla lettura. Se il sole picchia forte, invece, il consiglio è quello di

Salerno

Il meteo per Salerno è: few clouds, umida al 55%, la temperatura media è di 13.88°C, la temperatura minima è di 5.93°C, la temperatura massima è di 16.38°C e la velocità del vento è di 2.21km/h In base al meteo possiamo fare diverse cose:- Fare un giro in città, andando magari a visitare qualche museo o monumento.- Passeggiare per i vicoli e le piazze della città, godendosi il clima mite e l'ambiente tipico della Campania.- Prendere un aperitivo o un caffè in un locale del centro storico.- Mangiare una pizza tradizionale in una pizzeria della zona.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è: cielo nuvoloso, umidità alta, temperatura media intorno ai 15°C, temperatura minima intorno ai 10°C e temperatura massima intorno ai 18°C. Il vento soffia moderato con una velocità di circa 3.3 km/h e la percentuale di nuvolosità è del 39%. Ci sono diverse cose che si possono fare oggi a Benevento grazie al meteo. Si può decidere di rimanere a casa e godersi il tempo in famiglia, approfittando del clima relativamente mite. Oppure, se si ha voglia di uscire, è possibile andare al cinema, fare un giro in centro oppure prendere un caffè in qualche locale. Inoltre, se vi piace camminare o andare in bici, si può approfittare della g

Paeestum

Il meteo di Paestum è generalmente soleggiato, con temperature medie di 17.13 °C e una percentuale di nuvolosità media del 6%. L'umidità è del 61% e la velocità del vento ammonta a circa 2.12 km/h. La temperatura può variare da un minimo di 9.99 °C a un massimo di 19.01 °C. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Secondo il meteo di Paestum, oggi è possibile dedicarsi alla visita della città e dei suoi dintorni.