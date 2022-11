Ornella Muti 'prende a schiaffi' Adriano Celentano: il video sui social è virale

L'icona del cinema Ornella Muti ha pubblicato un video sui social che ha scatenato i fan: non poteva mancare la scena con Adriano Celentano.

Tra le attrici che hanno segnato la storia del cinema italiano c'è indubbiamente Ornella Muti che con i suoi ruoli iconici ha rivoluzionato il grande schermo. La bellezza di Ornella è innegabile ma a spiccare nelle pellicole è il suo grande talento. Un talento che l'ha portata a Hollywood insieme ai più grandi registi e attori del mondo. La Muti in questi anni ha continuato a comparire in altri progetti ma i suoi inizi restano dei veri e propri capolavori.

Molto chiacchierata fu all'epoca la sua love story con Adriano Celentano, un pettegolezzo che stregò l'Italia intera. Lo scorso anno Ornella è apparsa più volte in tv ma memorabile è la sua partecipazione al Festival Della Canzone Italiana. Amadeus non poteva fare a meno di ospitare una vera diva all'Ariston che ha stregato tutti con la sua grazia. La Muti ha anche condiviso in quell'occasione l'affetto per i più grandi registi e attori del mondo con cui ha avuto l'onore di lavorare grazie al suo talento. Scopriamo qual è lo scatto che ha scatenato i fan e che vede protagonista Ornella con Adriano Celentano.

Adriano Celentano e Ornella Muti si schiaffeggiano: la scena è iconica

La scena del film è tratta da Innamorato Pazzo, pellicola iconica in cui Adriano Celentano e Ornella Muti si schiaffeggiano al mare rinchiusi in una cabina da spiaggia. Impossibile non ridere e non emozionarsi guardando questo capolavoro che ancora oggi è capace di stregare il pubblico. Su Instagram Ornella ha deciso di condividere le scene più belle dei suoi film e la prima del suo carosello è proprio quella con Adriano Celentano.

Tra la Muti e Celentano ci fu una love story che conquistò la cronaca rosa. Più volte i due hanno raccontato del loro amore finito poi dopo poco tempo, Adriano infatti era sposato con Claudia Mori donna con cui ancora oggi condivide la sua vita. Ecco il video della scena iconica che ha stupito tutti e che vede Adriano e Ornella prendersi a schiaffi.

Mentre Celentano si è ritirato a vita privata facendo comparire solo i suoi video, la Muti continua la sua carriera stellare. Al cinema infatti uscirà tra pochissimi giorni Christmas Show insieme a Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino e Tullio Solenghi. Una pellicola dove ci sarà da ridere e anche da riflettere e in cui Ornella ha messo al servizio di attori più giovani il suo talento unico.

