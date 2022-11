Caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo incastra Pamela Prati: "Ho le prove"

Spuntano nuovi retroscena sul caso Mark Caltagirone: questa volta Eliana Michelazzo è pronta a mettere nei guai Pamela Prati, ecco per quale motivo.

La storia di Mark Caltagirone ha stregato l'Italia intera qualche anno fa e oggi continua a tingersi di nuovi sviluppi e retroscena inediti. I protagonisti di questa vicenda sono Pamela Prati, show girl del Bagaglino e oggi concorrente del Gf Vip 7, Eliana Michelazzo ex estetista e corteggiatrice di Uomini e Donne. Si aggiungono poi i conduttori tv che hanno ospitato la Prati durante i suoi racconti e l'immancabile uomo del mistero, Mark Caltagirone.

Quest'ultimo è un personaggio inesistente, inventato di sana pianta e presentato come fidanzato di Pamela Prati. La show girl aveva addirittura raccontato di avere dei bambini, per la precisione due mentendo spudoratamente. Il caso ha visto prima la condanna della Prati per essersi inventata tutto ma poi si è allargato alla Michelazzo che avrebbe architettato un piano fasullo. La gieffina ha ripetuto più volte di essere stata soggiogata ma la Michelazzo non ha intenzione di passare che una manipolatrice e ha deciso di raccontare la verità.

Eliana Michelazzo svela tutto: dopo la serie tv arrivano le prove segrete su Pamela Prati

L'ex protagonista di Uomini e Donne a quanto pare ritornerà in televisione e questa volta ha deciso di svelare tutta la verità sul caso che l'ha travolta. A dare la notizia è il settimanale di Alfonso Signorini che di certo non perderà occasione di snocciolare l'argomento anche in prima serata al Grande Fratello Vip 7. Già Dagospia aveva anticipato una bomba in arrivo che colpirà tutti, è in corso infatti una serie tv che racconterà tutto il caso Caltagirone. L'argomento centrale saranno ovviamente le truffe amorose che hanno gravi effetti psichici ed economici su chi le subisce.

Come se non bastasse la Michelazzo ha deciso di cavalcare la cresta dell'onda e a quanto pare ritornerà in televisione con alcune prove mai svelate prima. Si tratta di prove che incastrano la Prati e che mostrano le richieste di perdono della show girl nei confronti della Michelazzo. Perché chiedere perdono se Pamela Prati si ritiene una vittima del sistema? A quanto pare lo scopriremo molto presto e i colpi di scena non mancheranno. Non resta che mettersi comodi e attendere una volta per tutte la verità sulla vicenda che ha stregato gli italiani.

