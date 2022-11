Conoscete la moglie di Giuseppe Zeno? È un'attrice famosissima

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati della fiction Rai ma non tutti sanno che sua moglie è un'attrice super famosa: ecco di chi si tratta.

La discrezione è sempre stata un valore fondamentale per Giuseppe Zeno che nonostante la sua indiscutibile bellezza e il suo successo è rimasto sempre con i piedi per terra. L'attore è originario di Ercolano, città alle pendici del Vesuvio a cui deve la sua infanzia e i suoi ricordi più belli. Il successo è arrivato con ruoli sempre diversi e personaggi da scoprire, iconiche sono le sue interpretazioni nei panni di criminali e esponenti della camorra. Insomma Zeno ci ha abituato sempre a interpretazioni molto dure fino ad arrivare al successo delle fiction Rai.

Negli ultimi anni lo abbiamo amato in Mina Settembre nei panni del ginecologo Domenico Gambardella, oggi grande amore dell'assistente sociale. Qualche mese fa lo abbiamo visto in Blanca, nei panni di un poliziotto al fianco di Maria Chiara Giannetta e solo pochi giorni fa ha debuttato su Rai Uno come protagonista di "Tutto per mio figlio". Insomma una carriera stellare ma in molti non sanno che sua moglie è un'attrice molto famosa. Scopriamo chi è e in quali film abbiamo ammirato il suo talento.

Margareth Madè è la moglie di Giuseppe Zeno: le curiosità sulla loro vita privata

L'attrice è uno dei volti più amati dal pubblico capace di unire il cinema al mondo della moda, Margareth è per metà siciliana e metà egiziana e nel 2016 ha sposato l'attore Giuseppe Zeno. Giuseppe Tornatore l'ha scelta nel 2008 per il film Baarìa e da qual momento la sua carriera è cambiata. L'abbiamo vista non solo in passerella ma anche nelle pellicole più amate dal pubblico al cinema e sul piccolo schermo.

Giuseppe e Margareth hanno poi avuto due meravigliose bambine, nate dal loro amore dopo il matrimonio e ancora oggi sono più innamorati che mai. In alcuni set li abbiamo ammirati insieme come ad esempio in Blanca lo scorso anno anche se in molti non sanno che sono sposati davvero. Zeno e la Madè sono infatti molto discreti e non condividono spesso attivi della loro vita privata. Nel 2016 l'attrice ha partecipato anche a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron e si è dimostrata molto brava in pista.

Una curiosità riguarda il nome dell'attrice che in realtà non è reale. Il suo vero nome è infatti Margareth Tamara Maccarone, tipico siciliano che però poteva essere confuso con una tipologia di pasta. Per questo motivo l'attrice ha deciso di farsi conoscere al grande pubblico con un nome d'arte, chissà se presto vedremo di nuovo insieme Giuseppe Zeno e la Madé protagonisti di una nuova ed esilarante fiction in Rai dopo il grande successo delle ultime stagioni.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre, arriva lo spoiler sulla terza stagione: "Lui non ci sarà.."