Belve cancellato di giovedì per 'colpa' di Ilaria D'Amico? Cosa ha detto Francesca Fagnani

'Belve' non andrà più in onda di giovedì. Francesca Fagnani ha pubblicato un post su Twitter in cui ha spiegato i motivi dietro la scelta della Rai. C'entra Ilaria D'Amico e il suo 'Che c'è di nuovo'?

Il 2022 è stato l'anno del ritorno in televisione di Ilaria D'Amico. La bellissima conduttrice è reduce da un periodo molto difficile a livello personale. L'amata sorella Catia è morta nel settembre del 2020 a soli 59 anni a causa di un tumore inguaribile. Già nei 12 mesi precedenti al fattaccio, la D'Amico aveva abbandonato ogni impegno televisivo. Molti la conoscono come presentatrice dei programmi calcistici di Sky ma ora quel tipo di trasmissioni sono un ricordo.

Dal 2019 al 2022 è comparsa di rado a La7 come opinionista per programmi di attualità come 'dimartedì' oppure 'Otto e mezzo'. A partire da ottobre, la D'Amico è tornata con un programma tutto suo su Rai Due. Il format si chiama "Che c'è di nuovo" e, come suggerisce il titolo, si propone di raccontare quello che succede nel mondo in un periodo complesso come quello attuale. La prima puntata è andata poco sopra il 2% di share, la seconda non ha raggiunto nemmeno il 2%. La Rai si aspettava molto di più e la speranza è che nelle prossime puntate i numeri salgano. Se così non fosse, si può parlare serenamente di flop televisivo.

Ilaria D'Amico e Francesca Fagnani

'Belve' fino alla settimana scorsa andava in onda di martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata. Da palinsesto, il martedì e il mercoledì alle 23:15 mentre il giovedì alle 23:45. Per due settimane consecutive, è successo che iniziasse dopo la mezzanotte. Inoltre il 'traino' di 'Che c'è di nuovo', a quanto pare, non è forte e per tutta una serie di motivi, la Rai ha deciso di eliminare il terzo appuntamento settimanale con lo show della Fagnani.

È una sperimentazione, ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) … ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti — francesca fagnani (@francescafagnan) November 7, 2022

La compagna di Enrico Mentana, risponendo a un'utente di Twitter, fa sapere che "per rispetto del pubblico" si mantengono solo i primi due appuntamenti, nei quali "si riesce a partire non troppo tardi". Una frecciata a Ilaria D'Amico? Una piccola polemica contro la Rai? Non lo sappiamo: di certo c'è che la Fagnani (e la Rai) hanno deciso di eliminare il terzo appuntamento settimanale perché iniziare a mezzanotte avrebbe fatto crollare ulteriormente gli ascolti. È altrettanto vero 'Belve' è un programma molto visto su RaiPlay il giorno dopo, per cui chi è interessato all'intervista dell'ospite può tranquillamente riguardarla sul sito.

LEGGI ANCHE: Belve, Francesca Fagnani rompe il silezio: "Ecco chi mi ha detto di no"