Asia Argento, la FOTO hot con il fidanzato fa impazzire il web

Asia Argento sexy più che mai in uno scatto intimo con il fidanzato che l'attrice ha condiviso sui social

Asia Argento è uno dei personaggi più trasgressivi e controcorrente del mondo dello spettacolo italiano, e infatti non smette di far parlare di se. Dopo un burrascoso passato sentimentale, delusioni e sofferenze dovute a perdite molto importanti che hanno segnato la sua vita, la figlia del grande regista di film horror, Dario Argento, appare finalmente serena. E sui social non lesina dettagli della sua ritrovata felicità accanto a un fidanzato per il quale Asia sembra stravedere.

Si tratta di Michele Titi Martignoni, campione di MMA, lo sport da combattimento che mette insieme più arti marziali. Titi Martignoni, che ha 26 anni, ha da poco conquistato il più alto riconoscimento nel suo sport: detiene infatti il titolo di campione del mondo di MMA. E nella sua carriera il giovane sportivo può contare sul sostegno e l'appoggio pieno della compagna Asia, la quale ha condiviso sui social un ricordo dolcissimo e al tempo stesso piccante.

Asia Argento, scatto hot sui social dedicato al suo giovane fidanzato: "Sono fiera di te amore mio"

"Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, “The belt came to Rome and it will stay here”. Questo il messaggio che Asia Argento ha dedicato al suo fidanzato Michele Titi Martignone, allegato a uno scatto davvero piccante.

La didascalia è allegata infatti a una foto che vede i due posare nudi dinanzi allo specchio. Lui in boxer, lei invece senza nessun indumento a coprire le sue nudità se non la cintura di campione di MMA appena conquistata dal fidanzato. Le mani di lui posate con dolcezza sul suo ventre, e in piena mostra i numerosi tatuaggi che decorano il corpo dell'attrice 46enne. Una foto che ha mandato in visibilio i fan di Asia.

La Argento fa coppia fissa con il suo Michele almeno da questa estate, quando cioè ha condiviso sui suoi profili social le prime foto che la ritraggono in compagnia del ragazzo che le ha fatto perdere la testa. Un amore che la nota figlia d'arte si gode in pieno, e che, a giudicare dal suo sorriso, le ha restituito una grande serenità.

